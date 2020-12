Barbara d’Urso è zia. L’annuncio arriva direttamente dai suoi canali social, ai quali ha affidato la dedica per sua sorella Eleonora e il marito Michele Olmo. Sofia è nata alle 9,21 del 1° dicembre.

La sorella di Maria Carmela d’Urso, nota al pubblico come Barbara, aveva rivelato di essere incinta nei mesi estivi scorsi, attraverso un commento scherzoso: “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta!”.

Le felici dichiarazioni di Eleonora erano state riprese anche da Barbara d’Urso, che aveva rilanciato definendosi quasi zia. Nelle scorse settimane, invece, la neo-mamma era nuovamente intervenuta per rinnovare la gioia provata nello scoprirsi incinta, senza dimenticare le paure che sono tipiche di questo periodo: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che… nonostante tutto, non smette di lottare!”.

Eleonora d’Urso è l’ultima delle sorelle di Barbara d’Urso, figlia di suo padre Rodolfo e di Wanda, la sua seconda moglie. La conduttrice aveva spiegato: “Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Noi siamo i figli di Rodolfo e Vera. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora”.

Il racconto dell’unione tra le due sorelle era stato ospitato da Domenica Live, in occasione del lancio dell’ultima edizione della Dottoressa Giò alla quale partecipò anche sua sorella Eleonora. Le due sorelle d’Urso avevano trascorso un lungo periodo lontane l’una dall’altra, per poi ritrovarsi e riscoprirsi unite più di prima.