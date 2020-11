Il Festival di Sanremo 2021 è confermato a marzo. Le ultime dichiarazioni di Amadeus al Messaggero escludono uno slittamento ad aprile, come si era prospettato in questi giorni prima della smentita ufficiale.

Il conduttore e direttore artistico è ora impegnato con le selezioni delle Nuove Proposte, affidate al programma di seconda serata AmaSanremo. Da queste serate emergeranno i nomi di coloro che prenderanno parte alla puntata conclusiva del 17 dicembre, quella nella quale saranno determinati i 6 posti disponibili per la settimana della kermesse.

Nelle sue ultime dichiarazioni, Amadeus è tornato sul ruolo fondamentale del pubblico, senza il quale Sanremo non potrebbe essere lo stesso:

“Senza pubblico Sanremo non è Sanremo. Questo è chiaro a tutti: azienda, sponsor, Comune. Speriamo solo di arrivare a marzo con la pandemia sotto controllo sapendo che bisognerà comunque riorganizzare tutto: teatro, sala stampa e città. La gente deve poter venire e star tranquilla e sicura. Di sicuro né i cantanti né gli ospiti dovranno salire sul palco senza nessuno davanti. Magari su mille posti se ne potrebbero occupare quattrocento”.

L’organizzazione è già al lavoro su un piano sicurezza, che dovrà essere messo a punto necessariamente per garantire il rispetto delle normative anti-Covid. Le canzoni dei Big sono arrivate numerose, confermando la forte adesione degli artisti che era stata anticipata.

Le indiscrezioni sui nomi dei Campioni continuano a rincorrersi, con diverse liste che sono circolate anche complete dei titoli delle canzoni. Il conduttore e direttore artistico non si sbilancia sui nomi dei Big ma dà una piccola anticipazione: “Non dico una parola. Qualcuno di questi, però, alla fine potrebbe anche esserci”.

Sulla presenza di Jovanotti, permane ancora qualche incertezza: “È un amico e come Fiorello può venire e fare quello che vuole. Ci siamo scambiati dei messaggi ma non ci siamo ancora sentiti”. Jovanotti avrebbe dovuto partecipare anche alla passata edizione del Festival, salvo rinunciare per intraprendere il suo avventuroso viaggio in bicicletta.

E infine, Amadeus tenta il colpaccio su Mina: “Mina è Mina. Colgo l’occasione per invitarla sul palco dell’Ariston. Sarebbe un onore, un regalo meraviglioso che gli italiani non dimenticherebbero mai”.