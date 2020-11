Vasco Rossi vince il Nettuno d’Oro, a pochi giorni dal videoclip che ha girato per accompagnare il nuovo singolo in arrivo. Come già deciso, il brano sarà rilasciato il 1° gennaio 2021 e sarà presentato durante la prossima puntata di Danza Con Me.

L’annuncio viene dato dal Sindaco di Bologna, Virginio Merola, che ha così commentato la decisione di assegnare il Nettuno d’Oro al rocker di Zocca.

“Ringrazio la città che tanti anni fa mi ha conquistato adottandomi come bolognese. Grazie Sindaco Merola e… grazie al cielo e alla chitarra”.

E aggiunge:

“Ho voluto ringraziarlo per aver scelto Bologna come set del video della sua prossima canzone che uscirà a Capodanno: grazie a lui, milioni di persone in tutto il mondo potranno ammirare il fascino della nostra Piazza Maggiore”.

Vasco Rossi ha scelto Piazza Maggiore per il set del suo nuovo videoclip, storica location nella quale aveva tenuto il suo primo concerto nel 1979. Alla regia è tornato Pepsy Romanoff, da anni al fianco delle produzioni video del Kom e anche regista del film dedicato a Modena Park.

Il nuovo percorso di Vasco Rossi si aprirà con la pubblicazione del singolo e continuerà con quella dell’album, in programma per la fine dell’estate. Prima del disco ci saranno i concerti che il rocker emiliano terrà nei festival, tra Roma e Milano, nelle medesime città che aveva annunciato per il 2020.

Il prossimo singolo è anche il naturale erede di Se Ti Potessi Dire, che ha pubblicato il 25 ottobre 2019. Del nuovo brano si conosce ancora molto poco, se non che si tratta di una canzone d’amore. Il Kom aveva anche espresso il suo pensiero in merito alla differenza tra amore e il romanticismo, che aveva affidato ai suoi canali social. Il brano passerà anche per la tv con l’ospitata a Danza Con Me con Roberto Bolle, nel quale Vasco accennerà anche qualche passo di danza.