Vasco Rossi presenta il nuovo singolo a Danza Con Me, con Roberto Bolle. Il rocker di Zocca sarà anche ballerino, come promette l’étoile che da qualche anno ha preso l’abitudine di aprire il nuovo anno con uno show dedicato al ballo e all’intrattenimento.

L’annuncio è anche arrivato sui canali ufficiali di Vasco Rossi, che ha così confermato la sua presenza sul palco di Roberto Bolle per la presentazione del nuovo singolo con il quale aprirà una nuova era musicale. La scelta di rilasciare il singolo nel giorno di Capodanno non è casuale: il Kom aveva infatti dichiarato di voler inaugurare l’anno della rinascita con un nuovo singolo.

Per il nuovo album, bisognerà invece aspettare fino alla fine dell’estate 2020, dopo i concerti nei festival che terrà a giugno. I lavori per il nuovo disco sono già iniziati, con il ritorno in studio subito dopo il lockdown.

Nel corso di Danza Con Me, Vasco Rossi proverà anche a muovere qualche passo di danza. A dichiararlo è stato Roberto Bolle nella recente intervista a Repubblica, nella quale ha parlato della presenza del Kom nella nuova edizione del programma che andrà in onda su Rai1 a Capodanno.

Il periodo di quarantena gli ha quindi suggerito di tornare alla musica con un progetto più ampio, che in questi anni aveva abbandonato per dedicarsi ai singoli, attraverso i quali aveva trovato la sua dimensione ideale.

La notizia di un nuovo album, che seguirà il successo di Sono Innocente del 2014, è quindi arrivata a sorpresa per i fan che stavano già aspettando la pubblicazione del singolo. Il titolo del brano non è ancora noto, ma si sa che sarà una canzone d’amore.

I concerti nei Festival rimangono formalmente in piedi, anche se tutto è subordinato all’andamento dell’emergenza sanitaria, che ancora non accenna ad allentarsi. Le città sono quelle già annunciate per il 2020: Imola, Firenze, Roma e Milano.