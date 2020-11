Vasco Rossi conquista Piazza Maggiore a Bologna per girare il video del nuovo singolo, in uscita il 1° gennaio. Come di consueto, la regia è affidata a Pepsy Romanoff.

La decisione di girare la clip in Piazza Maggiore non è casuale. Racconta Pepsy Romanoff:

“La storia di questo nuovo video di Vasco Rossi è interamente incentrata sul suo ritorno in un palcoscenico virtuale-speciale che per questa occasione diventerà la piazza che lui conosce bene, la piazza della città in cui ha deciso di vivere, la piazza dove ci fu il suo primo concerto del 1979, Piazza Maggiore”.

Il singolo che anticipa il nuovo album di inediti atteso dopo l’estate e sarà presentato nel corso di Danza Con Me con Roberto Bolle. La collocazione rimane quella del primo dell’anno, come da tradizione, e vedrà anche il Kom cimentarsi con qualche passo di danza.

Il video è stato girato in una Piazza Maggiore completamente vuota, a un anno dalla pubblicazione del cofanetto che racchiude gli ultimi anni di successi live del Kom, che dovrebbe tornare a calcare il palco dei Festival a giugno 2021.

Del nuovo singolo si sa ancora poco, se non che si tratterà di una canzone d’amore. Vasco aveva anche speso qualche minuto per spiegare la differenza tra romanticismo e amore, con alcune frasi che aveva affidato ai suoi canali social.

Dopo aver trascorso la quarantena in Italia, Vasco Rossi è tornato in studio di registrazione per il nuovo singolo ma anche per un progetto più ampio, che arriverà fra qualche mese. Il nuovo singolo aprirà invece il 2021, proprio per espresso volere dell’artista che vuole così aprire l’anno della rinascita. L’ultimo singolo di Vasco Rossi risale al 25 ottobre 2019, Se Ti Potessi Dire, che ha fatto seguire a La Verità, pubblicato nel 2018.