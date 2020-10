L’amore secondo Vasco Rossi ha una linea ben precisa. Il Kom è voluto intervenire sui suoi social per spiegare quale sia la sua visione del sentimento più forte e democratico allo stesso tempo, facendo una differenziazione con il concetto di romanticismo.

“Amore e Romantico: due parole sulle quali oggi si fa una grande confusione (e non sono le uniche purtroppo). La parola amore è usata spesso come sinonimo di passione o attrazione sessuale. Io amo, nel senso che desidero. Ti amo, uguale pretendo da te fedeltà, passione. Voglio comunque essere corrisposto, in realtà ti voglio possedere sessualmente o come si possiede una cosa. Niente di più lontano dal vero significato di amore, che è dare senza chiedere nulla in cambio. La parola Romantico usata come sinonimo di sentimentale, sdolcinato, quasi patetico. Invece Romantico (da romanticismo) ha sempre avuto per me un significato quasi eroico. Vivere pericolosamente e spericolatamente (e non intendo uso o abuso di droghe) per tendere a realizzare i propri sogni o ideali a ogni costo. Ed è ciò che ho fatto”.

Questo sarà anche l’argomento del suo prossimo singolo, quello per il quale è tornato in studio di registrazione. I lavori si erano interrotti quando il Kom aveva deciso di volare in Italia per non trascorrere la quarantena negli Stati Uniti. Le registrazioni sono riprese dopo la fine del lockdown, quando ha anche annunciato di essere a lavoro su un album intero.

Il nuovo singolo potrebbe arrivare molto presto, ma ancora non si conoscono i contorni del progetto se non che si tratterà di una canzone d’amore. Il singolo sarà anche il seguito di Se Ti Potessi Dire, che ha destinato alle radio dal 25 ottobre 2019.

Tutti i concerti di Vasco Rossi in programma nel 2020 sono stati rimandati al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus che non ha consentito l’organizzazione degli eventi. Le città scelte saranno le stesse del 2020 e ancora nei Festival. Il Kom sarà quindi a Milano, Firenze, Roma per due date e in un grande evento a Imola.