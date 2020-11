In queste ore gli artisti ricordano Maradona, il fuoriclasse argentino scomparso nella serata di ieri, 25 novembre, all’età di 60 anni. Una volta appresa la notizia sono arrivati i messaggi strazianti di Tiziano Ferro e Gianna Nannini e il cordoglio dei cantanti italiani continua senza soluzione di resa.

Le parole di Vasco Rossi racchiudono quella poesia gentile che è tipica del rocker di Zocca: “Incantatore di palloni”, questa è la definizione con cui il Blasco ricorda El Pibe De Oro. Frankie HI-NRG lo ricorda a Ogni Mattina e ne celebra il mito mentre Loredana Bertè gli augura buon viaggio. Commosso il ricordo di Giorgia che scrive “il divino e l’umano in un cuore solo”. Elisa lo saluta con la parola “magico”.

Eros Ramazzotti mostra uno scatto che li ritrae insieme e lo chiama “hermano”, “fratello”, aggiungendo “nessuno è come te”. Cesare Cremonini ricorda quella volta in cui suo padre gli regalò la prima audiocassetta che riassumeva tutti gli step dell’avanzata del Napoli verso lo scudetto e quando parla di Maradona lo descrive come un dio che “vinceva da solo”.

Da Napoli, inevitabilmente, gli artisti ricordano Maradona come un amico più vicino, un fratello e un padre. Gigi D’Alessio confessa la sua incredulità e mostra uno scatto che lo ritrae insieme al campione, ricordando la sua importanza per la città partenopea. Lo segue Rocco Hunt: “Grazie per aver insegnato al mondo che anche un ragazzo di strada può diventare leggenda”. Addolorato il messaggio di Nino D’Angelo: “Muore il Dio del Calcio, mi trema il cuore”, e ricorda che tutti i bambini volevano essere come Maradona, ma aggiunge che oggi il campione è già immortale.

Con questi messaggi pieni di affetto e devozione gli artisti ricordano Maradona, un campione che ha accompagnato più generazioni di tifosi e che ha rappresentato un punto di riferimento per la storia del calcio italiano e internazionale.

Ancora non riesco a crederci.

Sei stato il più grande di tutti.Quello che hai significato per Napoli non si può spiegare, e rimarrà per sempre.

Ho avuto il privilegio di esserti amico, è una cosa che non dimenticherò mai.Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva #Maradona! pic.twitter.com/2xnetyoX0B — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) November 25, 2020

Diego Armando Maradona 💔

il divino e l’umano in un cuore solo pic.twitter.com/0pK3JsOVyT — giorgia (@Giorgia) November 25, 2020

Buon viaggio Diego, ed un abbraccio immenso a tutta la tua Napoli e a tutti gli amanti del calcio…quello vero! 💙#maradona #D1OS #napoli pic.twitter.com/v5FxYgHQYz — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) November 25, 2020