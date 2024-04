Dopo una pausa per i problemi i salute, ripartono i concerti di Loredana Bertè: nel 2024 la cantautrice resterà sul palco con il Ribelle Summer Tour, un ciclo di concerti estivi.

Concerti di Loredana Bertè nel 2024, tutte le date del Ribelle Summer Tour

Di seguito le date del Ribelle Summer Tour, il nuovo ciclo di concerti che porteranno la musica di Loredana Bertè sul palco anche in estate.

03/07 – Colle Val D’Elsa (SI) – Teatro del Popolo, ore 21.30

Prevendite Ticketone (Apertura prevendita a breve)

07/07 – Cremona – Outlet Village, ore 21.30

Prevendite Ticketone

10/07 – Romito Magra (SP) – Basko Arena, ore 21.00

Ingresso Gratuito

15/07 – Sordevolo (BI) – Anfiteatro Giovanni Paolo II, ore 21.30

Prevendite Ticketone e www.ilcontato.it (Apertura prevendita a breve)

19/07 – Bergamo – Fiera di Bergamo, ore 21.30

Prevendite Ticketone – Vivaticket

22/07 – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival, ore 21.30

Prevendite Ticketone

25/07 – Cervia – Piazza Garibaldi, ore 21.00

Prevendite Ticketone – Ciaoticket (Apertura prevendite: martedì 9 aprile, ore 10)

29/07 – Roma – Auditorium Parco della Musica, Cavea, ore 21.30

Prevendite Ticketone

07/08 – Torre del Lago – Gran Teatro Puccini, ore 21.30

Prevendite Ticketone – Vivaticket (Apertura prevendita a breve)

13/08 – Baia Domizia – Arena Dei Pini, ore 22.00

Prevendite Ticketone – GO2 (Apertura prevendite: martedì 9 aprile, ore 15)

22/08 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival, 21.30

Prevendite Ticketone – Vivaticket

31/08 – Mantova – Palazzo TE, 21.00

Prevendite Ticketone – Ticketmaster

07/09 – Capri – Certosa di San Giacomo, ore 22.00

Prevendite Ticketone (Apertura prevendite a breve)

Il ritorno sul palco

Recentemente Loredana Bertè ha interrotto il suo tour per un sopraggiunto problema addominale. Per rispondere alla preoccupazione dei fan, la cantante ha rassicurato tutti con un post per aggiornare i follower sul suo stato di salute. Con l’annuncio dei concerti estivi, dunque, la cantante dimostra di essere tornata finalmente in forma.

