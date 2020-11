La tracklist del nuovo album di Claudio Baglioni è finalmente ufficiale. Il disco rappresenta anche la sedicesima uscita dell’artista romano, concepita nella sua cinquantennale carriera già festeggiata sul palco.

L’album sarà pubblicato in 5 versioni. Disponibile la pubblicazione con CD singolo, contenente 14 canzoni inedite, quella in 2 CD Deluxe con 14 canzoni inedite, 4 brani in versione acustica e alcune foto esclusive, la versione in 2 LP 180gr Black con 14 canzoni inedite, i 2 LP 180gr Black Deluxe con 14 canzoni inedite, 2 brani in versione acustica e alcune foto esclusive e 2LP 180gr Black – deluxe *Esclusiva Amazon* (14 canzoni inedite, 2 brani in versione acustica, foto esclusive e poster autografato).

Tracklist di In Questa Storia Che è La Mia

Capostoria

Altrove E Qui

1. Non So Com’è Cominciata

Gli Anni Più Belli

Quello Che Sarà Di Noi In Un Mondo Nuovo

2. Al Pianoforte Ogni Giorno

Come Ti Dirò

Uno E Due

Mentre Il Fiume Va

3. E Firmo In Fede Un Contratto

Pioggia Blu

Mal D’Amore

Reo Confesso

4. Adesso è Strano Pensare

Io Non Sono Lì

Lei Lei Lei Lei

Dodici Note

Uomo Di Varie Età

Finestoria

Nei formati digitale e deluxe dell’album, sono inserite le versioni acustiche – voce e piano; voce e chitarra – dei brani Gli Anni Più Belli, Mal D’Amore, Io Non Sono Lì e Dodici Note.

Il percorso del nuovo album è stato aperto con la pubblicazione di Gli Anni Più Belli, che è anche la colonna sonora del nuovo film di Gabriele Muccino che porta lo stesso titolo. Il secondo singolo è, invece, Io Non Sono Lì, che ha concesso alle radio dal 6 novembre.

I concerti di Claudio Baglioni, organizzati tra Verona, Siracusa e le Terme di Caracalla a Roma, rimangono formalmente in piedi nonostante l’emergenza sanitaria sia ancora in corso. L’artista romano sarà anche il primo a tenere un tour stanziale alle Terme di Caracalla per un concerto di musica leggera.