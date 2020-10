Claudio Baglioni annuncia il nuovo album, finalmente con il titolo ufficiale. In Questa Storia, Che è La Mia è stato anticipato dal singolo Gli Anni Più Belli, colonna sonora del film omonimo di Gabriele Muccino uscito a febbraio scorso e rilanciato al cinema a seguito della riapertura della sale dopo il lockdown.

Racconta Claudio Baglioni:

“In Questa Storia, Che è La Mia è un invito. Una spinta a rileggere la nostra storia. La storia di ciascuno di noi, di queste pagine di musica e parole, che abbiamo scritto e vissuto insieme, e di questo tempo che – sebbene non si leggano – porta anche le nostre firme”

Il nuovo album arriva a distanza di 7 anni da ConVoi, che rappresenta il sedicesimo album in studio dell’artista romano. La data ufficiale è quella del 4 dicembre, con 14 inediti che comprendono anche Gli Anni Più Belli.

L’artista aggiunge:

“Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato. È un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra offrire sempre meno. Le sonorità sono tutte vere – nel senso di “acustiche” – basso, batteria, pianoforte, chitarre, archi, fiati, voce e cori – e il ricorso all’elettronica è stato dedicato, esclusivamente, alla cura degli effetti suono e delle atmosfere. Ne sono venuti fuori quattordici pezzi suonati dalla prima all’ultima nota, da un gruppo di musicisti straordinari, che fanno quello che ci si aspetta da loro: suonare con tutta la creatività, l’invenzione, l’energia e la passione – in una parola: la musicalità – che hanno dentro”.

Il progetto di Claudio Baglioni sarà presentato nel lungo tour che ha riprogrammato per il 2021. 12 le date in calendario alle Terme di Caracalla che rappresentano un unicum nella storia della musica leggera italiana, alle quali si uniscono quelle di Siracusa e di Verona che ha raddoppiato con nuovi appuntamenti. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Il disco del ritorno era pronto già da tempo, ma i troppi impegni gli avevano impedito il suo rilascio. A ostacolare la pubblicazione di nuova musica di Claudio Baglioni è stato anche il Festival di Sanremo, che ha condotto e diretto per due volte. L’ultima delle sue edizioni, quella del 2019, è stata vinta a sorpresa da Mahmood.