Il rilancio di Morgan su Bugo e Sanremo diventa più social di sempre. A questo giro Marco Castoldi affida ai fan un’indagine sulle motivazioni che lo spinsero, in quella strana serata al Teatro dell’Ariston, a modificare il testo del brano Sincero provocando l’uscita di scena del collega cantautore.

Ricordiamo, infatti, che l’8 febbraio 2020 la storia del Festival di Sanremo è stata letteralmente riscritta. Dopo giorni di tensione, leaks, frecciatine e strane rivelazioni Morgan portò alla squalifica del brano portato in gara insieme a Bugo, che lasciò il palco durante l’esibizione lasciando Castoldi da solo mentre l’orchestra interrompeva l’esecuzione.

L’indagine di Morgan su Bugo e Sanremo

“Visto che sono sempre più interessato, incuriosito dall’aspetto della ‘percezione’ pubblica verso un evento, una figura, un accadimento scenico, un’opera, ho pensato di fare una domanda pubblicamente la cui risposta si potrebbe rivelare sorprendente e utile a ciò che andremo a costruire nel tempo a venire.

La domanda è: secondo te perché Morgan ha fatto il gesto delle brutte intenzioni sul palco di Sanremo? Siccome questa iniziativa non è una provocazione o una boutade, mi piacerebbe che le risposte fossero non goliardiche o surreali ma sincere e intelligenti il più possibile. Non preoccupatevi di dare una risposta originale perché siccome userò le prime cento per ottenere un risultato statistico, è corretto che molte siano simili o identiche. Tra qualche giorno vi farò sapere l’esito di questa indagine.

Sono estremamente curioso“.

L’episodio fa ormai parte della collettività degli italiani e per questo ancora oggi, Morgan, ritorna su quella sera per chiedere al suo pubblico di spiegare quel gesto. Non lo fa con intenti polemici né provocatori, Marco Castoldi. Il suo intento è analizzare la percezione di quell’episodio e raccogliere le impressioni dei follower.

Si raccomanda, Morgan, di evitare commenti goliardici e surreali dunque di offrire una risposta intelligente per “ottenere un risultato statistico”. Per raggiungere il fine della sua indagine, Morgan rivela che raccoglierà le prime cento risposte e che pubblicherà gli esiti. Nelle ultime ore sono arrivate le prime risposte, la maggior parte delle quali fa riferimento al mobbing denunciato a più riprese da Castoldi durante il backstage della kermesse.

Ricordiamo, infatti, che il fulcro della querelle tra Bugo e Morgan è stato – secondo il racconto di Marco – il lavoro sulla cover di Canzone Per Te di Sergio Endrigo, in scaletta durante la serata delle cover del Festival. La rivincita di Morgan è arrivata tempo dopo con la versione in studio del brano riarrangiato secondo le sue partiture.

Dopo mesi di silenzio, dissolto il rumore intorno alla vicenda, arriva l’indagine di Morgan su Bugo e Sanremo con l’intervento dei fan che in queste ore si stanno adoperando per dare una risposta.