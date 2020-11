Stasera ci sarà Marco Masini ad AmaSanremo!

Va in onda stasera, giovedì 19 novembre, in seconda serata su Rai1, il quarto appuntamento con AmaSanremo. Il nuovo format di Amadeus porterà i giovani sul palco del Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria delle Nuove Proposte.

Stasera in sfida altri 4 giovani talenti emergenti che dalle 22.45 si esibiranno in diretta su Rai1 e Radio2 per aggiudicarsi 2 degli ultimi 4 posti in palio per loro. Dei 4 che si esibiranno, 2 supereranno il turno e si classificheranno per la serata finale, gli altri 2 verranno eliminati senza possibilità di ripescaggio.

Il quarto appuntamento con AmaSanremo va in scena dagli studi Rai di Via Asiago a Roma; 6 i posti già assegnati nelle scorse 3 puntate, a M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri, già classificatisi per la finale di dicembre in programma a Sanremo.

I 4 giovani che si esibiranno stasera sono invece Avincola, Chico, Hu e Nova. Negli scorsi giorni OM ha intervistato Hu: leggi l’intervista qui.

La finale di AmaSanremo si terrà il 17 dicembre. A condurre AmaSanremo sono il direttore artistico Amadeus insieme all’attore comico Riccardo Rossi. La giuria di AmaSanremo è composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. A loro spetta il compito di giudicare e commentare le performance ma fondamentale sarà anche il parere del pubblico espresso tramite il televoto da casa.

Ema Stokholma darà voce agli ascoltatori di Radio2.

Marco Masini ad AmaSanremo

L’ospite della quarta puntata di AmaSanremo è Marco Masini che racconterà al pubblico di Rai1 le sue esperienze al Festival di Sanremo.

AmaSanremo accoglie in studio, infatti, alcuni degli artisti della scena odierna emersi proprio grazie alla partecipazione al Festival e non poteva Marco Masini, uno dei pochi che vanta il merito di aver trionfato sia tra le Nuove Proposte che tra i Campioni, rispettivamente nel 1990 e nel 2004.