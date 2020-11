C’è di Renato Zero apre il primo volume di Zerosettanta, che uscirà il 27 novembre. L’artista romano annuncia l’estratto di apertura del prossimo volume che conclude la trilogia pensata per il suo 70° compleanno e che ha inaugurato con il terzo volume uscito il 30 settembre scorso.

Con C’è viene quindi rispettata la tradizione del singolo di lancio così com’era avvenuto per L’Angelo Ferito, brano di presentazione del 3° volume con il quale ha aperto il progetto Zerosettanta.

Questa nuova uscita di Renato Zero si rivolge anche a un bene più grande e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo che in questi mesi sono rimasti fermi a causa dell’emergenza sanitaria. L’artista aveva anche dichiarato di aver interrotto ogni progetto di spettacolo dal vivo fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Banditi anche i concerti in formato ridotto, così da non scontentare una grossa fetta del suo pubblico.

Renato Zero è tornato alla musica dopo Zero Il Folle, album che ha affidato alla produzione di Trevor Horn e che ha portato in tour tra il 2019 e il 2020. Durante l’ultima data, che ha tenuto al Palazzo Dello Sport di Roma, l’artista aveva annunciato l’arrivo di un progetto per i suoi 70 che in molti avevano sperato essere dal vivo. La pandemia ha però sparigliato le carte in tavola, favorendo l’uscita del cofanetto.

Tanti i temi trattati negli inediti proposti fino a ora dai quali manca un brano atteso alla vigilia, il 40°. I brani avrebbero dovuto essere 40 ma al conto finale risultano 39. Rimane quindi aperta la possibilità di una ghost track, anche se il numero finale dichiarato potrebbe essere un arrotondamento per eccesso.

Il 70° compleanno di Renato Zero sarà festeggiato con un grande concerto che potrà tenersi solo dopo la fine della pandemia. La promessa è già stata fatta ma ci vorrà del tempo e non potrà organizzarsi prima della fine dell’emergenza sanitaria.

Testo C’è di Renato Zero