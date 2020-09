Maschere, mascherine e abiti di scena nel video del nuovo singolo di Renato Zero con il quale ha anticipato il progetto del triplo album che sarà rilasciato – a cominciare dal 3° volume – nella data del 30 settembre.

La clip che accompagna L’Angelo Ferito è ricca di particolari e di dettagli che non sfuggono all’occhio più esperto, con l’artista che si rende protagonista del racconto che anticipa il grande ritorno con un triplo album.

La regia della clip è di Roberto Cenci e richiama le atmosfere di una volta, unite alle teste cantanti che regalano un momento inquietante in un video che sa di novità dopo tanti mesi di fermo e tre lunghi mesi di lockdown, nei quali è regnata l’incertezza.

Il brano anticipa il progetto monumentale che sarà rilasciato a cominciare dal 30 settembre e con il terzo volume. Il cofanetto è pubblicato come un conto alla rovescia, a partire dal terzo volume di cui è già nota la tracklist. Tra i brani annunciati, anche un testo scritto da Vincenzo Incenzo, suo storico collaboratore e presente anche in Zero Il Folle per Ufficio Reclami.

Il ritorno di Renato Zero per i suoi 70 anni era già stato annunciato nel corso dell’ultimo concerto al Palazzo dello Sport di Roma, quando aveva dato appuntamento al mese di settembre per il compleanno a cifra tonda.

Il suo ultimo videoclip risale al 2019, quando ha partecipato all’ultima edizione di IMAGinACTION, per la clip ufficiale di La Vetrina. Il brano ha rappresentato il secondo singolo estratto dall’ultimo album di inedito – Zero Il Folle – che aveva anticipato con Mai Più Da Soli.

Il nuovo progetto è arrivato a meno di un anno dal precedente e con la produzione di Numa e Phil Palmer. I brani scelti per il cofanetto sono 40 e sono tutti inediti: l’intero album sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Per il momento, non si terranno concerti, ancora fermi a causa dell’emergenza Coronavirus.