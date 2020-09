Sono annunciati gli ospiti di Zero Il Folle su Canale5, tutti invitati alla festa speciale per i 70 anni di Renato Zero. Lo show inizierà subito dopo la conclusione di Striscia La Notizia e si concluderà a tarda notte, con la partecipazione di Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Le immagini del concerto sono quelle tratte dall’ultimo tour a supporto di Zero Il Folle, album che ha rilasciato nell’ottobre del 2019 dopo i singoli Mai Più Da Soli e La Vetrina. Il tour era iniziato al Palazzo dello Sport di Roma e lì si è concluso, con la doppia data al termine della quale aveva annunciato i progetti per il 70° compleanno.

Per il suo compleanno a cifra tonda, Renato Zero ha anche pensato a un cofanetto che sarà pubblicato in triplo volume, a cominciare proprio dal 30 settembre. Il primo degli album rilasciati sarà il terzo, che è stato anticipato dal singolo L’Angelo Ferito. Pubblicato anche il video ufficiale del brano, con Roberto Cenci alla regia, a qualche giorno dall’entrata in rotazione radiofonica.

Il racconto dei suoi primi 70 anni è avvenuto durante la recente intervista a Verissimo, nella quale Silvia Toffanin ha ripercorso la sua carriera fin dagli esordi, andando a pescare anche tra gli aneddoti di famiglia che hanno spesso contraddistinto il suo percorso artistico.

Per il momento, l’emozione dei live rimarrà quella legata a Zero Il Folle, che ha avviato a novembre 2019 e terminato a Roma, a gennaio. Il tour ha toccato alcune delle maggiori città italiane, tra cui Milano, Bologna, Livorno e Bari.

Il nuovo percorso discografico di Renato Zero si concluderà entro il 2020, con un disco al mese. Il ricavato dei dischi sarà devoluto ai lavoratori dello spettacolo, con tutti i prezzi dei volumi che sono stati controllati dall’artista in persona, perché fossero accessibili a tutti.