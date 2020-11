Si conclude con la tracklist del primo volume di Zerosettanta di Renato Zero la lunga galoppata dell’artista romano per i suoi primi 70 anni, aperta con la prima pubblicazione del 30 settembre.

La tacita dedica ai fan è quel 3, 2, 1, che ha imposto la sequenza di rilascio degli album di cui è composto il box, si rinnova nel primo volume dell’opera monumentale che l’artista ha voluto concedersi per il suo compleanno.

Il primo volume, quello che chiude il box, è atteso il 27 novembre. In queste ore, Renato Zero ha deciso di rivelare i titoli dei brani presenti all’interno del disco che conta sull’arrangiamento di Danilo Madonia.

Amara Melodia

Io Non Mi Stancherò Mai Di Te

Orfani Di Cielo

Nemico Caro

Io E Te

L’Ultimo Gigolò

Ti Ricorderai Di Me

Finalmente Te Ne Vai

Gli Anni Della Trasparenza

C’è

L’Italia Si Desta?

Il Tuo Eterno Respiro

Un Mondo Perfetto

Il box celebrativo dei suoi 70 anni è stato l’erede ideale di Zero Il Folle, che aveva pubblicato il 4 ottobre scorso dopo Mai Più Da Soli e La Vetrina come singoli di lancio. Il concerto dedicato all’album è stato anche trasmesso in tv per la regia di Roberto Cenci e nella serata della vigilia del suo compleanno.

Il percorso del nuovo album è invece iniziato con l’annuncio del disco e con il rilascio del singolo L’Angelo Ferito, con il quale ha aperto il terzo volume. A seguire, Renato Zero ha concesso alle radio il singolo L’Amore Sublime, che ha lanciato il secondo volume dell’opera.

Per il momento, tutti i concerti di Renato Zero sono fermi in attesa di un ritorno sul palco dopo l’emergenza sanitaria, che ancora non accenna ad allentare la sua morsa. L’artista aveva inoltre dichiarato di non avere intenzione di proporre concerti a capienza ridotta per non scontentare una parte del suo vasto pubblico.