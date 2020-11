Poco dopo l’inizio delle riprese, sono state annunciate diverse new entry in You 3, più di una decina: un’enorme infornata di volti nuovi che lascia propendere per un radicale rinnovamento della trama rispetto alla seconda stagione.

I nuovi nomi, tutti già apparsi in singoli episodi di serie di grande successo come The Good Wife, Homeland, 9-1-1, NCIS, Hawaii Five-0, Agents of Shield ed altri storici titoli della serialità americana, vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati di Travis Van Winkle e Shalita Grant, oltre a Scott Speedman di cui è stato rivelato anche il ruolo.

Ad affiancare i protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti tra le new entry di You 3 ci saranno Michaela McManus (One Tree Hill, The Village, Aquarius), Shannon Chan-Kent (Good Trouble, Another Life ), Chris O’Shea (Madame Secretary), Ben Mehl (The Good Wife), Christopher Sean (Days of Our Lives, Hawaii Five-0), Bryan Safi (9-1-1, Desperados), Ayelet Zurer (Angeli e Demoni, Daredevil), Mackenzie Astin (Homeland, The Loudest Voice) e Jack Fisher (NCIS, Agents of Shield), tutti selezionati per interpretare ruoli ricorrenti nella nuova stagione della serie sullo stalking e i rapporti tossici.

Inoltre Saffron Burrows (Mozart in the Jungle, Agents of SHIELD), già volto ricorrente nei panni di Dottie Quinn, madre di Love, diventa regolare nella terza stagione della serie: dopo la morte di suo figlio, riverserà il suo amore e la sua attenzione su Love e sulla sua nipotina appena nata.

Stessa qualifica di regular anche per altre due new entry di You 3, Dylan Arnold (Nashville) e Tati Gabrielle (The 100, Le Terrificanti Avventure di Sabrina). Il primo interpreta Theo, uno studente universitario con un rapporto complicato col suo patrigno: è saggio e perspicace, ma anche vulnerabile, ha una propensione a rimanere invischiato nei problemi dei suoi cari e ad annegare i suoi dolori nelle sostanze, oltre che in comportamenti pericolosi. La seconda è Marienne, una bibliotecaria intelligente, ruvida e piuttosto schiva: acuta osservatrice degli abitanti del quartiere, sotto il suo aspetto pratico e riservato nasconde battaglie personali che la riportano al passato mentre cerca duramente di farsi una vita migliore per se stessa e il suo bambino.

Per quanto riguarda i personaggi minori interpretati dalle new entry di You 3, il ruolo più interessante è probabilmente quello della McManus, che interpreta Natalie, la vicina di casa di Joe e nuovo oggetto del suo patologico desiderio. Sarà lei la nuova vittima del protagonista, stalker seriale nonché killer all’occorrenza, il cui volto era rimasto nascosto nel finale della seconda stagione.

Sposata con un uomo potente, Natalie è und donna di successo affermata nella società, ma dietro la superficie e sotto il suo aspetto ironico, conduce una vita segreta, di cui Joe è determinato a sapere di più. Jack Fisher, invece, interpreta il giovane Joe Goldberg negli anni dell’adolescenza, quando è vittima di episodi continui di bullismo e diventa vulnerabile e fragile. Tutti gli altri interpretano personaggi che animano il sobborgo in cui i protagonisti sono andati a vivere dopo la nascita della loro figlia e con cui si ritroveranno ad interagire per le ragioni più diverse.

Le riprese di You 3 sono attualmente in corso e la nuova stagione è attesa su Netflix nel 2021.