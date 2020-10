Nel cast di You 3 arrivano due new entry ad affiancare i protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti: si tratta di Travis Van Winkle, ex volto di The Last Ship, e Shalita Grant, già vista in NCIS: New Orleans.

Sono loro i volti che si uniscono al cast di You 3 nel nuovo capitolo che vedrà i personaggi interpretati da Penn Badgley e Victoria Pedretti, gli psicopatici Joe Goldberg e Love Quinn, provare a far funzionare la loro relazione da cui è nata una bambina.

Secondo quanto anticipato da Deadline, in You 3 Van Winkle (nel cast principale della serie The Last Ship e apparso in precedenza in Instinct e Hart of Dixie) interpreterà Cary, un ricco, carismatico e autoproclamato “Esperto dell’auto-ottimizzazione” che gestisce una sua azienda di integratori. Questo eccentrico personaggio invita il protagonista Joe ad entrare a far parte sua cerchia ristretta di amici.

La Grant (già Sonja Percy in NCIS: New Orleans e apparsa su Netflix in Santa Clarita Diet) interpreterà Sherry, una “Momfluencer” famosa a livello locale, una donna che appare come amorevole e con i piedi per terra, ma in realtà la sua immagine è stata costruita a tavolino per incantare i suoi follower sui social media. In You 3 questa autentica “ragazzaccia”, si sente minacciata da Love e finge di accoglierla nella sua cerchia sociale ricca ed elitaria. Ma al di là della sua insicurezza, c’è una persona leale e pragmatica che potrebbe rivelarsi una vera amica.

You 3 è la terza stagione della serie sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti e basata sui libri bestseller di Caroline Kepnes You e Hidden Bodies. La seconda stagione (qui la nostra recensione) era terminata con Joe Goldberg (Badgley) e Love Quinn (Pedretti) che si trasferiscono in un quartiere residenziale fuori Los Angeles per crescere la loro figlia nata dopo una relazione malsana contrassegnata da stalking e omicidi, ma con il protagonista nuovamente attratto da un’altra donna, la sua vicina di casa, che inquadra come prossima vittima della sua malata idea di amore.

You 3 è tornata in produzione dopo il lockdown: la nuova stagione è attesa su Netflix nel 2021 ma non ha ancora una data ufficiale di debutto.