Il cast di You 3 continua ad allargarsi: l’ultimo nuovo acquisto in ordine di tempo per la terza stagione del dramma sullo stalking di Netflix è un volto noto ai fan di Animal Kingdom e Grey’s Anatomy.

Si tratta di Scott Speedman, che ha interpretato Michael Corvin nei film Underworld e il ruolo di Ben Covington in Felicity: ora per You 3 l’attore si cimenta col personaggio di un misterioso dirigente dal carattere introverso, che apparirà nell’arco dell’intera stagione e di conseguenza avrà un ruolo di un certo peso.

In You 3 Scott Speedman interpreterà Matthew, un CEO di successo, marito e padre poco comunicativo. Un uomo riservato, misterioso, che ha la tendenza a chiudersi in sé, ma in fondo cela una profonda emotività.

Non è ancora chiaro quale sarà il legame del personaggio con i protagonisti della serie Joe Goldberg (interpretato da Penn Badgley) e Love Quinn (Victoria Pedretti), la coppia di psicopatici, ora anche genitori, legati da un’idea di amore tossico. Ma di sicuro per Scott Speedman si tratta di un ruolo da personaggio regolare nella serie: l’attore farà parte di tutti i 10 episodi della nuova stagione, secondo quanto riportato dal database IMDb.

Dopo essere apparso negli ultimi anni in principalmente in Animal Kingdom (2016-2018) nel ruolo di Barry ‘Baz’ Blackwell, Speedman si è fatto notare nel 2018 anche come guest star di Grey’s Anatomy nei panni del Dr. Nick Marsh, paziente del Grey Sloan Memorial Hospital particolarmente affascinato da Meredith Grey, al punto da sembrare un potenziale interesse amoroso per la protagonista (storyline poi rimasta inesplorata).

Il cast di You 3 ha arruolato anche altre due new entry, Travis Van Winkle di Instinct e la star di NCIS: New Orleans Shalita Grant. Anche per loro, non è ancora stato svelato quale sarà il legame con la coppia principale dello show.

Le riprese di You 3 sono attualmente in corso e la serie dovrebbe debuttare entro il 2021 su Netflix.