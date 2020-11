L’iniziativa di Elodie conquista tutti e, in particolare, il suo fidanzato Marracash. L’artista ha infatti deciso di donare dei corsi ai bambini del Quartaccio, il quartiere romano in cui è cresciuta, così che possano avere un futuro migliore.

Queste le parole che ha voluto affidare ai suoi social per annunciare l’iniziativa:

“Come Fei Fei anche io avevo un sogno da bambina e grazie alla mia passione sono riuscita a realizzarlo. Sognare è importante, ma avere gli strumenti per farlo ancora di più. Per questo sono felice di comunicarvi che ho deciso di regalare dei corsi STEM, curati da Digital Education Lab, a tutti i bambini del Quartaccio. I primi laboratori partono a breve, vi metto tutte le info nelle stories. E chissà, magari un giorno questi bambini riusciranno a costruire un razzo per arrivare fin lassù…”

L’artista ha ricevuto l’emoji del cuore, in segno di approvazione per l’annuncio fatto dalla sua compagna. Elodie ha anche allegato una foto che la ritrae con alcuni bambini del quartiere e che presto potranno usufruire dei corsi appena donati. Di recente, l’artista era tornata sulla sua istruzione che non aveva potuto coltivare.

Elodie viene da un’estate particolarmente fortunata, a seguito del rilascio dei singoli Guaranà e Ciclone, nuovo successo di Takagi e Ketra. Nel 2020, Elodie è anche tornata sul palco del Festival di Sanremo con il brano Andromeda, che ha inserito nell’album This Is Elodie.

Si era inoltre parlato della possibilità di una sua partecipazione a The Voice Senior come coach, indiscrezione poi smentita a seguito dell’annuncio ufficiale dei giudici nei quali non compariva il nome di Elodie.

L’artista ha invece partecipato alla prima puntata di Amici di Maria De Filippi come ex allieva. Il programma è giunto alla sua ventesima edizione, motivo per il quale sono stati riuniti alcuni dei concorrenti del talent show di Canale5, ripartito il 14 novembre.