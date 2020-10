Elodie diventa zia? La sorella Fey le confessa di essere incinta ed Elodie appare molto confusa. Il motivo è semplice: sua sorella è lesbica. Fey spiega quindi di aver tradito la sua compagna Marta con un ragazzo conosciuto in palestra e di essere rimasta incinta: Elodie diventa zia.

Lo scherzo dura qualche lunghissimo minuto, poi la verità: è tutta colpa de Le Iene! lo scherzo ad Elodie andrà in onda stasera, martedì 27 ottobre, su Italia1, per mostrare Elodie alle prese con la scomoda “verità” di sua sorella.

La sorella Fey è fidanzata con Marta e racconta ad Elodie di aver conosciuto un uomo in palestra e di essersi invaghita.

“È successo un imprevisto”, dice timorosa Fey, complice de Le Iene. “Quale? Non ti preoccupare, qualsiasi cosa è. Qimmi, quale imprevisto?”, cerca di mantenere la calma Elodie, “dillo ad alta voce così almeno… perché c’ho un dubbio ma vorrei non sbagliarmi”.

Qualche secondo dopo, Elodie chiede a Fey se è incinta e Fey annuisce silenziosamente. Elodie a quel punto sembra essere particolarmente confusa: i conti non tornano. Come può Fey essere rimasta incinta dopo un rapporto sessuale con la fidanzata Marta? Ma l’arcano è presto svelato: Fey confessa a sua sorella di aver tradito la compagna con un palestrato conosciuto per caso un giorno in palestra. “E ti è venuto dentro?” chiede Elodie incredula.

Sul sito de Le Iene è disponibile un breve video che anticipa quello integrale di questa sera. Lo scherzo de Le Iene a Elodie verrà mostrato oggi, 27 ottobre, in prima serata su Italia1 nella versione integrale. Le due sorelle saranno impegnate in una conversazione sul divano, non troppo rilassante per Elodie che apprende la possibilità di diventare zia!