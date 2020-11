L’arrivo di Jasmine Carrisi a The Voice Senior ha fatto storcere il naso a molti. Secondo le voci più maliziose la figlia d’arte sarebbe raccomandata dal padre Al Bano e per questo avrebbe ottenuto il ruolo di giudice nel talent show dedicato agli over 60. Nelle scorse edizioni il trono dei giurati era stato occupato da un’altra famiglia eccellente con Francesco e Roby Facchinetti.

La presenza di Al Bano tra i giurati di The Voice Senior era già nota dall’estate. L’annuncio della presenza della figlia Jasmine, negli ultimi giorni, ha fatto esplodere il gossip. Si narra, infatti, che la giovane artista 19enne sarebbe stata scelta su spinta del padre. Jasmine, inoltre, ha inaugurato in estate il suo debutto discografico con il singolo Ego. Per spegnere le polemiche sulla presunta raccomandazione di Jasmine Carrisi a The Voice Senior è intervenuto Al Bano tra le colonne della rivista Di Più.

Il cantautore di Cellino San Marco ha spiegato che poco dopo la sua chiamata alle armi la produzione del reality show lo ha ricontattato per convocare anche sua figlia Jasmine. Di conseguenza il compagno di Loredana Lecciso ha riportato a Jasmine la proposta degli autori e la giovane artista ha accettato con entusiasmo, felice di potersi affrontare con il grande pubblico e soprattutto di lavorare insieme ad Antonella Clerici di cui ha una enorme stima.

La voce di Nel Sole ha spiegato che la presenza di Jasmine Carrisi a The Voice Senior non è affatto dovuta a una raccomandazione:

“Mi accusano di nepotismo, robe da matti! È mai possibile che debba esserci sempre qualcuno che critica? Io dico: prima cercate di conoscere mia figlia, poi vediamo se avrete ancora voglia di criticare. Con me ha girato il mondo, si è fatta un’idea di tutto il panorama musicale in generale e può perfettamente giudicare anche un signore di una certa età. Lei è sveglia e matura. Sono convinto che anche nel giudicare saprà trasmettere al meglio le sue motivazioni”.

Jasmine Carrisi oggi vive a Milano per continuare i suoi studi in Comunicazione. Nel corso del programma lavorerà in coppia con suo padre per scegliere i giovani talenti che dovranno entrare nella loro squadra. La polemica sulla presenza di Jasmine Carrisi a The Voice Senior accende nuovamente i riflettori sulla famiglia del cantautore di Cellino San Marco, già al centro del gossip per la sua vita privata.