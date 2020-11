Il risultato del progetto in cui Shawn Mendes duetta con Justin Bieber ha ora un nome e una data. Il mese scorso, infatti, la voce di Lost In Japan ai microfoni di Radio Capital Breakfast aveva rivelato che una collaborazione con l’artista di Lonely era nell’aria. Nelle ultime ore i due artisti hanno comunicato che il loro sodalizio si chiamerà Monster e potremo ascoltarlo a partire da venerdì 20 novembre.

Monster farà parte di Wonder, il quarto album di Shawn Mendes già anticipato dalla title track e che uscirà il 4 dicembre 2020. Sul nuovo disco il cantautore di Toronto ha rivelato che sarà una reale messa a nudo della sua persona, il lavoro più sincero mai scritto nella sua vita. Non solo: il backstage di Wonder è anche un documentario dal titolo In Wonder che sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 novembre.

In Wonder sarà un viaggio lungo l’ultimo anno di carriera del cantautore canadese, compreso l’ultimo tour. Intanto c’è grande attesa per il nuovo disco di Justin Bieber che potrebbe arrivare entro la fine del 2020. L’artista si è raccontato in Next Chapter, l’ultimo documentario in cui ha rivelato di aver sfiorato il pensiero del suicidio per i continui atti di bullismo nei suoi confronti: “Mi dicevano ‘fai schifo’, sembri una donna”.

Ancora, oltre a pubblicare nuova musica Justin Bieber è in pieno fermento con collaborazioni eccellenti: dopo aver prestato il suo volto nel video ufficiale di Popstar di Drake e DJ Khaled la voce di Yummi ha partecipato al remix di Mood di 24KGoldn e Iann Dior insieme a J Balvin.

Come per unire le forze nelle ultime cartucce del 2020, Shawn Mendes duetta con Justin Bieber e aggiunge un nuovo tassello alle anticipazioni di Wonder, uno dei dischi più attesi dell’anno insieme ad altre novità dell’artista di Holy che ha ripreso alla grande a far parlare di sé.