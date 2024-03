Il nuovo singolo di BigMama suona proprio come una frustata contro il catcalling. La giovane cantautrice ha fatto dei diritti e della body positivity la sua cifra stilistica, ma i suoi testi sono spesso messaggi di pace e speranza, di invito all’uguaglianza e al rispetto. Cento Occhi, questo il titolo del brano, è tratto dal nuovo album Sangue ed è disponibile da oggi – venerdì 29 marzo – in rotazione radiofonica.

Il nuovo singolo di BigMama

Anche con Cento Occhi BigMama mette in mostra la sua autenticità, che si declina con il coraggio di dare un nome e un suono a pregiudizi e molestie verbali di cui troppo spesso, ancora troppo spesso, le donne sono vittima quando passano per strada. BigMama sceglie di esorcizzare lo stupido vizio del catcalling con l’ironia spavalda: “Quante arie che ti dai, come aria alla bocca”.

Certamente BigMama racconta sempre ciò che ha vissuto sulla propria pelle, e ad oggi è l’artista che più di tutti solleva il velo su tematiche spesso sottovalutate o spesso ridicolizzate, troppo sovente sminuite e taciute.

BigMama, a voce alta contro le molestie

Quest’anno BigMama ha esordito al Festival di Sanremo con il brano La Rabbia Non Ti Basta, e sul palco dell’Ariston ha portato il suo talento e la sua grinta. Parole, queste, che nel suo caso non vengono usate a sproposito. BigMama è veramente una promessa e la sua arte è dignitosa e personale.

Ospite a Verissimo, BigMama ha rivelato di essere stata vittima di violenza a soli 16 anni, un trauma di cui si è resa conto solo alcuni anni dopo. Dopo le comprensibili resistenze dovute alla vita in una piccola provincia, oggi BigMama si dichiara serenamente bisessuale.

Continua a leggere su optimagazine.com

Sangue - Cd Autografato Sangue - Cd Autografato

Audio CD – Audiobook

Testo