A pochi giorni dal rilascio del suo nuovo album, è ufficiale la data del documentario su Shawn Mendes che approderà su Netflix il 23 novembre prossimo. In Wonder è il titolo scelto per il contenuto che anticiperà la sua prossima prova sulla lunga distanza attesa per dicembre. La regista del documentario è di Grant Singer.

Il documentario rappresenterà un viaggio negli ultimi anni di carriera di Shawn Mendes, comprese le immagini del tour mondiale che ha condotto nel 2019 e in tutto il mondo. L’artista canadese è anche il produttore esecutivo insieme a Andrew Gertler e Ben Winston. Sono accreditati come produttori anche Saul Germaine e James Haygood.

All’inizio di ottobre, Shawn Mendes aveva annunciato il suo ritorno attraverso un singolo in radio dal 2 ottobre. La rivelazione è avvenuta in una maniera del tutto insolita, con una lettera scritta a mano che ha indirizzato ai suoi fan. Il disco è atteso per il 4 dicembre, a due mesi dalla pubblicazione di Wonder che ha scelto come apripista.

Wonder rappresenta il naturale seguito di Shawn Mendes, nel quale aveva compreso anche il brano Senorita, con la sua collega e compagna Camila Cabello. L’artista è già intervenuta sui suoi social per complimentarsi con il suo fidanzato per il prossimo lavoro musicale.

Quella del documentario è diventata una moda ormai diffusa tra gli artisti internazionali. Taylor Swift, ad esempio, aveva pubblicato Miss Americana, mentre per Beyoncé c’era stato Homecoming: A Film by Beyoncé. Sul fronte italiano, presto uscirà il documentario su Tiziano Ferro per Amazon Prime Video.

Shawn Mendes ha raggiunto la fama mondiale attraverso il rilascio dell’album Handwritten, con il quale ha conosciuto il successo internazionale. Al primo album è seguito Illuminate quindi Shawn Mendes, che rappresenta la sua ultima prova sulla lunga distanza. Da qualche anno, Shawn Mendes condivide la sua vita con Camila Cabello, con cui ha anche condiviso il video di Senorita.