Shawn Mendes pubblica Wonder, il singolo di lancio del suo prossimo album. Già nota la data di rilascio del disco, che è fissata per il 4 dicembre. Le notizie sul suo ritorno sono state rilasciate sulle pagine ufficiali dell’artista canadese, che ci aveva anticipato l’inizio dei lavori per il suo nuovo album avviati ad agosto.

A celebrare il suo ritorno è stata anche la sua compagna Camilla Cabello, che si è complimentata con lui per il coraggio di donare qualcosa al mondo in un momento così complicato per tutti. I due fanno ancora coppia fissa, dopo che erano state confermate le voci che si erano rincorse a seguito della collaborazione in Senorita.

L’artista era fermo al 2018, anno in cui ha rilasciato l’album che porta il suo nome e dal quale ha anche pubblicato In My Blood. L’attesa, per i fan, si stava facendo lunga ma gli ultimi annunci hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a coloro che attendevano la sua nuova musica.

Il successo planetario di Shawn Mendes è iniziato con la pubblicazione di Handwritten, dal quale ha estratto le hit Stitches, Life Of The Party, Something Big. Il disco ha raggiunto il mercato ad aprile 2015, vendendo 800mila copie in tutto il mondo in un solo anno.

Il passo successivo è arrivato ad appena un anno dal successo planetario di Handwritten, con la pubblicazione di Illuminate. Dal penultimo disco, ha estratto i singoli There’s Nothing Holdin’ Me Back, Mercy, Treat You Better. L’artista è ha iniziato da subito a girare il mondo, toccando anche l’Italia in diverse occasioni.

Il suo nuovo percorso parte quindi da Wonder, brano che ha scelto come apripista del prossimo lavoro sulla lunga distanza che rilascerà il 4 dicembre prossimo e con lo stesso titolo del singolo, disponibile in tutte le piattaforme di streaming musicale dal 2 ottobre.

I wonder if I’m being real

Do I speak my truth or do I filter how I feel?

I wonder, wouldn’t it be nice

To live inside a world that isn’t black and white?

I wonder, what it’s like to be my friends

Hope that they don’t think I forget about them

I wonder, I wonder

Right before I close my eyes

The only thing that’s on my mind

Been dreaming that you feel it too

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah

I wonder what it’s like

I wonder what it’s like to be loved by

I wonder, why I’m so afraid

Of saying something wrong, I never said I was a saint

I wonder, when I cry into my hands

I’m conditioned to feel like it makes me less of a man

And I wonder if some day you’ll be by my side

And tell me that the world will end up alright

I wonder, I wonder

Right before I close my eyes

The only thing that’s on my mind

Been dreaming that you feel it too

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah

I wonder what it’s like

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah

I wonder what it’s like to be loved by you

I wonder what it’s like to be loved by

Right before I close my eyes

The only thing that’s on my mind

Been dreaming that you feel it too

I wonder what it’s like to be loved by you