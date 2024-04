Hit Me Hard And Soft è il nuovo album di Billie Eilish. Dopo tanto hype, la popstar losangelina ha annunciato il seguito ideale di Happier Than Ever. Da settimane la voce di Bad Guy aveva stuzzicato i fan lasciando intendere che presto sarebbe arrivata la notizia ufficiale, fino a domenica 7 aprile quando ha pubblicato un teaser che la mostrava sott’acqua accompagnato dalla didascalia: “Ready?”.

Il nuovo album di Billie Eilish

Hit Me Hard And Soft, il nuovo album di Billie Eilish, sarà fuori il 17 maggio 2024. La popstar losangelina ha specificato che prima dell’arrivo dell’album non ci saranno singoli e che sia lei che suo fratello Finneas, da sempre il suo unico collaboratore, si ritengono orgogliosi del lavoro svolto. “Non vediamo l’ora di farvelo sentire”, conclude la cantautrice.

Nell’artwork condivisa sui social vediamo Billie Eilish sott’acqua intenta a raggiungere una porta che si trova sopra di lei. Per il momento non è stata resa nota la tracklist. Sarà vera l’intenzione di non pubblicare singoli che anticipino il disco?

Il malinteso su Taylor Swift

Nelle scorse settimane Billie Eilish ha criticato la tendenza di molti colleghi che pubblicano edizioni speciali dei loro album, una scelta che la popstar ritiene poco sostenibile. Alcune testate internazionali hanno titolato lasciando intendere che la sua fosse un’invettiva contro Taylor Swift, un malinteso che Billie Eilish ha prontamente chiarito sui social:

Sarebbe carino se le persone smettessero di mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato e leggessero ciò che ho realmente detto. Non stavo puntando il dito contro nessuno, parlavo di un problema relativo all’industria. Quando si tratta di varianti, tanti artisti ne pubblicano. Inclusa io. Lo dico chiaramente nell’articolo. C’è la crisi climatica e ciascuno di noi dovrebbe fare la propria parte per affrontare il problema”.

