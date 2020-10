Shawn Mendes e Justin Bieber verso una collaborazione artistica. Quello che sembra essere solo un sogno per i fan, potrebbe presto concretizzarsi in un singolo, soprattutto dopo che i due artisti sono stati sorpresi nello stesso studio di registrazione, l’Andrew Watt’s Studio di Los Angeles.

I complimenti piuttosto calorosi di Bieber per l’ultimo singolo di Shawn Mendes hanno fatto pensare che i due siano molto vicini a sfornare qualcosa insieme, senza che ancora si conoscano i contorni di tale contorno artistico.

A darne una piccola conferma è anche Shawn Mendes, che non ha smentito la possibilità di poter rilasciare qualcosa con Justin Bieber, con il quale sembra essere in rapporti piuttosto amichevoli. L’artista canadese ha così parlato a Radio Capital Breakfast.

“Se dovessi rifiutare un featuring con Justin sarebbe folle, considerando che è uno dei miei artisti preferiti da quando ho 9 anni. Non posso né confermare né smentire una collaborazione con lui“

E continua:

“Negli ultimi 6 mesi ci siamo avvicinati molto. È davvero bello averlo come mentore in molti modi, solo per parlare, perché non ci sono molte persone che fanno questo tipo di cose”.

Shawn Mendes ha appena annunciato un nuovo album, Wonder, che ha anticipato con un singolo che porta lo stesso titolo. Il disco è atteso per il 4 dicembre, a due anni dal rilascio dell’album Shawn Mendes con il quale aveva ripetuto il successo di Illuminate e Handwritten, con il quale si è fatto conoscere in tutto il mondo.

Justin Bieber ha invece appena festeggiato l’anniversario di matrimonio con Hailey Baldwin attraverso una controversa copertina su Vogue Italia. La signora Bieber è anche menzionata nell’ultimo album del marito, con il singolo Yummy. L’artista canadese aveva parlato del ruolo della moglie nella cura della sua depressione, che sarebbe stato fondamentale per il superamento della malattia. Il suo nuovo album è atteso per la fine del 2020.