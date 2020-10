In arrivo un nuovo documentario su Justin Bieber. La novità sbarcherà su YouTube per la visione gratuita e si chiamerà Justin Bieber: Next Chapter. La popstar lo ha annunciato nelle ultime ore.

Il documentario su Justin Bieber arriva in un periodo di grande fermento per la popstar. Recentemente è uscito il singolo Lonely con la produzione di Benny Blanco dopo la release di Holy a settembre, un duetto con Chance The Rapper. Nel frattempo Bieber ha partecipato al video di Popstar di DJ Khaled e Drake. Non è tutto: la voce di Yummi è al lavoro su un nuovo album e nel 2021, probabilmente, ci sarà un tour.

Justin Bieber: Next Chapter farà il punto della situazione offrendo al pubblico una visione d’insieme della vita della popstar durante il lockdown. Il documentario sarà disponibile su YouTube per la fruizione gratuita a partire da venerdì 30 ottobre. All’interno troveremo i retroscena dei singoli appena usciti e nel trailer possiamo vedere anche una testimonianza di Chance The Rapper.

Il documentario inoltre raccoglie i commenti dell’artista sulla sua crescita personale e artistica, una realtà già messa in evidenza nel video di Lonely in cui Justin Bieber osserva un se stesso giovanissimo mentre si esibisce su un palco vuoto e di fronte a un pubblico assente. L’ultimo documentario su Justin Bieber è Justin Bieber: Seasons, una serie di 10 puntate iniziata nel 2017 per raccontare la sua carriera.

Per il momento non esistono notizie sul nuovo album, anche se la popstar ha rilasciato costantemente indizi: si è parlato, infatti, di collaborazioni di alto calibro da Shawn Mendes a Justin Timberlake, novità che potrebbero essere incluse nel prossimo disco. Nel documentario in arrivo su YouTube sarà presente anche una riflessione sul rapporto tra l’artista e la fede cristiana.

Il nuovo documentario su Justin Bieber sarà disponibile dal 30 ottobre alle 18, ora italiana, in streaming gratuito su YouTube.