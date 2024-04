Durante l’estate del 2024 torneranno i concerti di Dargen D’Amico. Il cantante e produttore ha di nuovo conquistato tutti con Onda Alta, e questa volta è pronto a spostare il suo show adrenalinico dai teatri ai palchi estivi.

Di seguito tutte le date dei concerti di Dargen D’Amico nel 2024 con le tappe estive del tour:

25 aprile PARMA – Piazza Garibaldi

8 giugno SAVIGLIANO (CN) – Atipico Festival

27 giugno PORCARI (LU) – Wom Fest Off

6 luglio RICCIONE (RN) – Notte Rosa

11 luglio RIOLA (BO) – Spaesaggi Festival

12 luglio MONTEBELLUNA (TV) – Mattorosso Festival

13 luglio AREZZO – Mengo Fest

18 luglio CASSANO MAGNAGO (VA) – Woodoo Fest

27 luglio GROTTAGLIE (TA) – Kriptalys Fest / Cave di Fantiano

30 luglio PERUGIA – Strozza Music Fest

2 agosto SCALEA (CS) – Laos Fest

4 agosto ROCCA DI CAPRI LEONE (ME) – Music Food Festival

11 agosto ARCE (FR) – Sognando Le Stelle

12 agosto TORTOLì (NU) – Arabax Music Festival

24 agosto AVIANO (PN) – Giais On The Rock

7 settembre PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – Piazza Garibaldi

14 settembre CERNOBBBIO (CO) – Lake Sound Park