Dopo i commenti offensivi rivolti a Blue Phelix, Emma risponde all’hater omofobo che ha dato del f***** a uno dei concorrenti dell’ultima edizione di X Factor.

L’episodio è accaduto sui canali social di Blue Phelix, che ha postato una foto che lo ritrae in compagnia del fratello e che ha voluto accompagnare con questa didascalia: “Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua”.

Ad attirare l’attenzione degli utenti è il commento di uno di loro – Ah ma tutti e 2 fr***? – e che ha guadagnato l’immediata replica di Emma: “Invece a casa tua oltre a te ci sono altri cogl****”. L’artista salentina è sempre stata particolarmente attenta alle tematiche della comunità LGBTQ+, dimostrandosi sempre dalla loro parte.

Il giovane artista di Livorno, che all’anagrafe è Francesco Franco, è anche molto apprezzato su TikTok. Il suo talento ha conquistato immediatamente i giudici e in particolare Emma, che gli ha anche dato alcuni consigli per migliorare le sue performance, suggerendogli anche di lavorare in “sottrazione”, così da far emergere il suo talento.

Per Emma, è la prima volta al banco dei giudici di X Factor, che divide con Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. In queste settimane, la conduzione del programma è stata assunta da Daniela Collu, dopo che Alessandro Cattelan è risultato positivo al Covid.

Negli anni scorsi, Emma aveva assunto il ruolo di commissario esterno di Amici di Maria De Filippi, ma anche quello di direttore artistico delle squadre di concorrenti che erano giunti al serale. Il suo rapporto con il talent che l’ha lanciata è sempre stato molto stretto, con continue partecipazioni al programma nelle vesti di ospite, coach e giudice.