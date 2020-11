Alessandro Cattelan è positivo al Covid-19. Lo annuncia personalmente sui social oggi. Il conduttore radiofonico e televisivo, aveva già comunicato l’intenzione di fare radio da casa, ma cosa ne sarà della diretta di X Factor?

X Factor 2020 è appena giunto alla fase dei Live Show. La scorsa settimana è andato in onda il primo appuntamento in diretta e a pochi giorni dal secondo – previsto per questo giovedì – il conduttore Alessandro Cattelan risulta positivo al Coronavirus. Al momento è in attesa del test molecolare e si trova in isolamento, a casa.

Potrebbe continuare a condurre X Factor da casa, come ha fatto Carlo Conti di recente per non rinunciare alla conduzione di Tale e Quale Show ma siamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

A raccontare quanto accaduto nelle scorse ore è lo stesso Cattelan, che su Instagram scrive di aver scoperto di essere positivo nell’effettuare controlli periodici tipici di questo periodo e utili al fine dello svolgimento della sua normale attività professionale.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”, scrive. Sua moglie Ludovica gli prepara i pasti e gli lascia i piatti fuori la porta, i suoi figli gli fanno scivolare un disegno ogni tanto.

“@ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”, ha concluso il conduttore.