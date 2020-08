Manuel Agnelli contro Emma Marrone durante le auditions di X Factor, lei si scusa: “Ho detto una ca**ata”

È stato un fattore prettamente tecnico, quello che ha messo Manuel Agnelli contro Emma Marrone durante le auditions di X Factor 2020. Lo stesso staff del talent show ha commentato ironicamente il dibattito: “Mai contraddire Manuel Agnelli”.

L’argomento era il rock con tutte le sue sfumature. Una di queste è la chitarra scordata, un dettaglio che fa quasi sempre storcere il naso ai più, compresa la voce di Latina. Dopo una performance, infatti, Emma Marrone si è dimostrata contrariata dal suono di una chitarra scordata, fenomeno che nel rock è oltremodo ricorrente e dal quale, come la storia insegna, sono nati anche dei capolavori.

Manuel Agnelli contro Emma Marrone

Manuel, del resto, di esperienze con le chitarre scordate ne ha fatte tante insieme ai suoi Afterhours. Per questo all’indignazione di Emma Marrone ha risposto con una certa stizza arrivando ad ottenere le scuse della popstar italiana.

Il cantautore ha infatti precisato: “La scordatura rende il sound unico”, ma soprattutto: “Sono stufo di questa precisione da scuola della musica“. Mika, per ironizzare, ha aggiunto che nella performance appena ascoltata la chitarra scordata era l’unica cosa credibile.

Il consiglio di Manuel sugli Stooges

“Ascoltati gli Stooges“, ha concluso Manuel all’indirizzo di Emma, citando la storica band di Iggy Pop considerata ancora oggi una delle realtà che gettò le basi del punk. A quel punto Emma, in un atto di consapevolezza, ha replicato: “Ho detto una ca**ata” scusandosi con i presenti che ha definito, non senza nervosismo, maestri del rock.

Nessuna parola pesante né alcuna rissa verbale, per fortuna. Il loro confronto è servito anche a far capire a molti ascoltatori che una chitarra scordata può essere peculiare di un sound anziché un difetto. L’esempio degli Stooges, inoltre, non è casuale: gli Stooges hanno insegnato al mondo la perfezione dell’imperfezione, la stessa lezione che impariamo dal battibecco di Manuel Agnelli contro Emma Marrone.