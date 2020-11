Emma Marrone commossa per Casadilego a X Factor 2020 ma la giovane cantante non ha conquistato solo lei. Il “panda bianco”, così l’ha definita Manuel Agnelli, sembra avere il dono di raggiungere il cuore di tutti e di conquistare pubblico e giudici al primo ascolto.

Nella seconda puntata dei Live Show ha portato sul palco di X Factor 2020 un brano di Billie Eilish ma sin dalle audizioni, per Casadilego la strada è sempre stata spianata. Il rischio eliminazione non la tocca di certo: nel secondo appuntamento con il talent show di casa Sky è toccato ad Eda Marì e ai Manitoba lasciare il programma, primi due concorrenti eliminati dell’edizione.

Per Casadilego i giudici si esprimono sempre e solo in modo positivo. Manuel Agnelli la considera un’artista da proteggere, di raro talento; Emma Marrone piange e interviene con la voce rotta a suo favore.

Il giro dei commenti, nel secondo Live Show, inizia da Manuel Agnelli: “Abbiamo trovato un talento vocale straordinario, spero che il resto del suo percorso sia attento e oculato. Ha bisogno di essere protetta questa ragazza; è come il panda bianco: una cosa molto rara”.



Emma Marrone commossa per Casadilego aggiunge una riflessione sulla società odierna: “Alla tua età avere questo timore nel riguardarsi, nel vedersi allo specchio, è un miraggio; significa che c’è ancora qualcosa di sano in questa società ed è una cosa che deve essere preservata. Vorrei prestarti i miei occhi per farti capire quanto è bello guardarti da fuori”.



Casadilego è per Emma “una cosa sana, pulita, una donna con la D maiuscola e con le palle, con un’integrità, che non sia omologata all’immagine di Instagram, di Tiktok, di tutta quella mer*a che ci stanno propinando”, continua la giudice, che chiede alla concorrente di farle una promessa: “Rimani così sempre, ti auguro di avere sempre la luce che ti fa vedere le mani giuste nelle quali stare; è un lavoro molto complicato quella della musica e ti auguro di finire sempre nelle mani giuste”.

Anche Mika deve ritenersi emozionato: “L’emozione al centro di tutto. Quando c’è l’emozione c’è senso” ma è Hell Raton il giudice di categoria che non intenzione di lasciarsi scappare un talento come Casadilego.



Manuelito ringrazia il destino e X Factor per avergli dato la possibilità di incontrare Casadilego. “Io sono un discografico e col caz** che ti mollo”