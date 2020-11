Mondo di Riccardo Fogli torna con un assolo di Dodi Battaglia. A darne l’annuncio è proprio l’artista, che rivela anche della sua nuova collaborazione con Azzurra Music.

Il brano rappresenta il primo successo da solista di Riccardo Fogli, dopo l’approdo in Azzurra Music. Mondo è completamente riarrangiata da Filadelfo Castro e conta sulla partecipazione di Dodi Battaglia, che gli ha regalato un assolo di chitarra per il suo compleanno e in segno di benvenuto per l’ingresso nella nuova casa discografica. Mondo esce il 27 novembre in versione 45 giri colorato e a tiratura limitata. Il vinile è già disponibile per il pre-order.

Riccardo Fogli ha intrapreso la carriera da solista all’inizio degli anni ’70, quando aveva deciso di lasciare i Pooh. Arrivato fino al palco del Festival di Sanremo, l’artista toscano ha vinto con Storie Di Tutti I Giorni, in gara nel 1982. La sua carriera è continuata come solista fino alla reunion con i Pooh nel 2015, in occasione del cinquantennale.

Nel 2018 è tornato sul palco dell’Ariston in coppia con Roby Facchinetti per Il Segreto Del Tempo che avevano scritto con Pacifico. La loro collaborazione si è trasformata anche in un album nel quale hanno incluso alcuni dei loro successi da solisti, dei Pooh e pochi inediti. Il disco è stato presentato anche in un tour che hanno portato nei teatri.

La scelta di pubblicare il singolo a pochi giorni dalla scomparsa improvvisa di Stefano D’Orazio è già stata oggetto di polemiche, tanto da richiedere l’intervento di Azzurra Music che ha chiarito i motivi di questa decisione: “La decisione di mantenere la data di uscita al 27 novembre è dettata soprattutto da questioni tecniche e da meccanismi dell’apparato promozionale che non possono essere spostati nel tempo. Detto ciò ritengo che, in un momento già di per sé così buio per tanti aspetti, si debba comunque guardare avanti cercando di fare bene il proprio mestiere”.