Riccardo Fogli per i malati di Alzheimer suona Storie Di Tutti I Giorni e la dedica a tutte le persone che soffrono di Alzheimer. L’artista ha ricordato anche la sua defunta mamma e si è lasciato andare ad un commosso pensiero per lei.

Riccardo Fogli ha dedicato alla Federazione Alzheimer Italia uno dei suoi brani di maggior successo, legato a sua madre per un motivo particolare. Con Storie Di Tutti I Giorni, l’artista ha vinto al Festival di Sanremo 1982 ma questo pezzo non avrebbe mai potuto prendere vita senza il supporto costante della madre.

Mentre Riccardo Fogli scriveva infatti il brano con Guido Morra, a prendersi materialmente cura dei due autori c’era la madre di Fogli che cucinava per loro succulente prelibatezze della tradizione culinaria regionale. L’occasione è stata fertile per ricordare la mamma scomparsa, alternando momenti di lucidità a momenti in cui lo era molto meno. E in onore di sua mamma ha deciso di esibirsi per le persone affette dal Alzheimer, dedicando loro proprio il brano nato grazie alla donna.

Il brano vuole essere un ringraziamento a tutti i familiari e gli amici che si prendono cura dei malati e vuole simboleggiare comprensione nei confronti di coloro che soffrono.

“Questa canzone porta con sé tanti dolci ricordi legati a mia mamma e a una quotidianità che non c’è più. Ho scelto di dedicarla alle persone con demenza e ai loro familiari perché dietro la malattia ci sono sempre le persone ed è a loro che dobbiamo stare accanto. A loro va il mio abbraccio”, sono le parole di Riccardo Fogli contestualmente all’esibizione realizzata per la Federazione Alzheimer Italia.

“La musica è fondamentale nella relazione emotiva tra la persona con demenza e il suo passato, ed è uno degli strumenti terapeutici che anche noi di Federazione Alzheimer Italia utilizziamo nei nostri gruppi. Proprio per questo siamo particolarmente felici e onorati che un artista sensibile e attento come Riccardo Fogli abbia deciso di stare al nostro fianco condividendo un ricordo musicale per lui così prezioso e personale”, sono le parole di Gabriella Salvini Porro, presidente di Federazione Alzheimer Italia, nel ringraziare Riccardo Fogli per il suo gesto.