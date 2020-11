Il testo di Scusa di Gazzelle è un flusso di parole libere. Ed è così che l’artista ha voluto definire il suo nuovo singolo, disponibile dal 13 novembre dopo la sorpresa in Lacri-ma.

Scusa è anche il primo brano ufficiale dopo Destri, con il quale sta continuando a rimanere ai piani alti delle classifiche e dello streaming. Il nuovo singolo anticipa anche l’album che presenterà nelle due date in programma a Roma e Milano per il 2021 e già annunciati da 4 settimane.

Queste le parole con le quali Gazzelle ha voluto spiegare il contenuto del suo nuovo singolo:

“Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza”.

I brani appena pubblicati entreranno a far parte del prossimo album per il quale è ancora in studio. Del naturale erede di Post Punk non si conoscono ancora i contorni, poiché l’artista ha dichiarato di essere ancora in studio per definire tutti i dettagli dell’album che uscirà nei prossimi mesi. Il suono è quello degli anni ’90, con l’ascolto di Oasis, Coldplay, Radiohead, Beatles e Kurt Cobain, il suo preferito tra tutti.

Certi, per il momento, sono invece i concerti che terrà a Roma e Milano nel 2021, all’Ippodromo delle Capannelle e all’Ippodromo Snai di Milano in occasione della rassegna Milano Summer Festival. Per il momento, i concerti rimangono formalmente in piedi in attesa che l’emergenza sanitaria allenti la sua morsa. Tutti i concerti del 2021 sono confermati ma rimangono subordinati all’andamento della pandemia.

Testo Scusa di Gazzelle