Emma verso un duetto con Gazzelle? L’artista non esclude questa possibilità, rispondendo a una delle domanda poste dai suoi tanti followers. “Non lo escludo”, risponde Emma, che ha anche deciso di taggare il collega che ha prontamente risposto con l’emoticon del cuore.

Continua così il rapporto strettissimo di Emma con i suoi seguaci, che aggiorna di giorno in giorno sui suoi canali social. Le sue pagine ospitano annunci e indiscrezioni, ma anche momenti di vita quotidiana che l’artista vuole condividere con i suoi fan.

Nelle ultime domande poste dai fan, Emma ha anche rivelato quale sia la sua canzone preferita di Calcutta, co-autore del brano Latina, rilasciato alla fine di agosto con la firma di Edoardo D’Erme ma anche di Dardust e di Davide Petrella. I tre artisti avevano deciso di regalarle la canzone per il suo compleanno.

Tutti i concerti 2020 di Emma sono rimandati al 2021. L’artista avrebbe dovuto esibirsi anche all’Arena di Verona, proprio nel giorno del suo compleanno. Anche questo spettacolo è stato rimandato al 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I concerti nei palasport si terranno invece in autunno.

Nei giorni scorsi, Emma è tornata in radio attraverso la collaborazione con Gianni Bismark. Il brano è C’Hai Ragione Tu, scritto nei giorni successivi alla quarantena con Franco 126. Il singolo fa anche parte della versione estesa di Nati Diversi – L’Ultima Cena, che ha pubblicato il 9 ottobre scorso.

L’ultima prova discografica di Emma risale al 2019, anno in cui ha pubblicato l’album Fortuna. Il disco contiene anche il singolo scritto per lei da Vasco Rossi, Io Sono Bella, che ha composto con Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dall’album, ha estratto anche Stupida Allegria e Luci Blu. Il nuovo album, quello successivo a Fortuna, è atteso per i prossimi mesi.