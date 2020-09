Il nuovo singolo di Gazzelle è Destri, un brano svelato dopo una curiosa campagna di guerrilla marketing comparsa a Roma e Milano. Nelle due città, infatti, erano comparsi dei manifesti con la scritta “Non è colpa mia” su sfondo bianco con caratteri neri, senza altri riferimenti né una data. Le ipotesi più bizzarre non sono mancate, dal mea culpa dei rispettivi sindaci all’atto di dolore di un innamorato colpevole di aver distrutto una relazione.

La risposta è arrivata dallo stesso cantautore romano, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, che nell’ultimo post su Instagram si è mostrato di fronte a quei manifesti misteriosi e con la didascalia che annuncia l’uscita del brano. Il nuovo singolo di Gazzelle, Destri, è già disponibile in pre-save e pre-order, rispettivamente, su Spotify e iTunes.

Il suo ultimo disco è Punk (2018), seconda prova in studio dopo Superbattito (2017) e uscito in una seconda versione sotto il titolo di Post Punk con l’aggiunta di 4 brani inediti. Il suo stile si distingue come un decadentismo declinato con l’indie, anche se Flavio ama definirsi un autore “sexy pop” con influenze che spaziano dai Nirvana a Rino Gaetano.

Dopo l’uscita di Punk Gazzelle ha portato la sua musica nei palazzetti nei primi mesi del 2019. Nel frattempo ha partecipato alla raccolta Faber Nostrum insieme ad altri artisti indie per rivisitare i brani più famosi di Fabrizio De André. L’artista ha presentato la sua personale versione di Sally.

Ancora, nel maggio 2019 è uscito il singolo Prima O Poi scritto da lui per Francesco Renga. La campagna di guerrilla marketing per lanciare il brano ricorda la strategia adottata da Romina Falconi per il singolo Ringrazia Che Sono Una Signora: la cantautrice aveva riempito Milano con scritte rivolte a un potenziale compagno traditore. Il nuovo singolo di Gazzelle sarà fuori venerdì 25 settembre su tutti i digital stores.