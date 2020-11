Fedez anticipa il nome della bambina in arrivo? Si spera di no. Federico Lucia gioca con sua moglie Chiara Ferragni e le rivela che vorrebbe chiamarla Gennarah, con la h finale. La futura mamma storce il naso ma è uno scherzo, come i tanti ai quali Fedez ci ha abituato.

Per il nome di Leone era successo qualcosa di diverso e quando ancora i fan on erano a conoscenza della gravidanza della nota influencer. Il nome Leone comparve in alcune immagini del compleanno di Fedez, ma la conferma della scelta era arrivata ben più tardi.

In questo caso, vige il più stretto riserbo sul nome della nascitura, che Chiara Ferragni sta aspettando da qualche mese. L’annuncio di un nuovo arrivato in casa Ferragnez è stato dato qualche settimana fa proprio da Leone, che ha esibito l’ecografia della sorellina in arrivo.

La storia d’amore tra i due è iniziata in maniera rocambolesca e a seguito di un verso contenuto nel brano Vorrei Ma Non Posto di Fedez con J-Ax. Nella canzone si fa riferimento al cane di Chiara Ferragni e al suo papillon, citazione – questa – che ha fatto accendere la scintilla tra i due e che si sono poi sposati due anni dopo.

La loro storia d’amore si è sviluppata completamente sotto i riflettori, compresa la proposta di matrimonio che Fedez ha voluto fare all’Arena di Verona, durante uno dei concerti che aveva organizzato per il tour congiunto con J-Ax a supporto di Comunisti Col Rolex.

Il matrimonio è stato celebrato nel 2018, a qualche mese dalla nascita di Leone che ha assistito alla cerimonia. La vita dei Ferragnez è costantemente documentata sui social, tra iniziative, spostamenti e visite ai musei che fanno discutere. La nascita della seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni – che non si chiamerà Gennarah – è attesa per i prossimi mesi.