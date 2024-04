Dopo la provocazione lanciata da Cosimo Fini a Le Iene, durante la puntata di Belve abbiamo assistito al momento della risposta di Fedez contro Guè Pequeno, e più in generale contro i colleghi che dissano da anni. Ai microfoni di Francesca Fagnani Federico Lucia fa chiarezza su come sarebbe stata la sua carriera senza la label di Guè.

La risposta di Fedez contro Guè Pequeno

Incalzato da Francesca Fagnani, Fedez ha risposto a quanto affermato da Guè Pequeno durante una puntata de Le Iene del 2023. “Tu hai lanciato Fedez?”, gli avevano chiesto, e il rapper milanese aveva risposto: “Avrei dovuto lanciarlo un po’ più in là”. Dunque la carriera di Fedez non sarebbe stata la stessa senza l’intervento del collega?

La sua risposta: “Cosimo dice che mi ha lanciato, ma ero già famoso“. Sia Pequeno che Fedez si riferiscono ai tempi dell’album Il Mio Primo Disco Da Venduto, la seconda esperienza in studio della sua carriera dopo Penisola Che Non C’è (2011). In quell’occasione Fedez entrò nel roster di Tanta Roba, l’etichetta fondata da Guè Pequeno. Va detto che, come ricorda Trap Italy, prima di Tanta Roba Federico Lucia aveva già un piccolo seguito.

Il tentato suicidio

Durante l’intervista a Belve Fedez ha confessato di aver tentato il suicidio quando aveva 18 anni, un momento di difficoltà dovuto al consumo di droghe e che ha superato investendo tutte le sue energie nella musica. Ancora oggi Fedez si fa portavoce di tutti coloro che vivono nel tunnel dei problemi di salute mentale.

