Fedez nella bufera: nella cover del suo telefono c’è l’iconica foto di Berlusconi con il gesto delle corna. Il rapper e imprenditore digitale ha pubblicato la novità su Instagram e i follower si sono scatenati. Ricordiamo che sia lui che Chiara Ferragni incontrarono il Cav nel ristorante Sophia Loren al centro di Milano. Era il giugno 2022, e l’ex premier si rivolse alla coppia con queste parole: “Più famoso di voi ci sono solo io”. “Non ci sono dubbi”, aveva risposto l’influencer.

Oggi Federico Lucia, volato negli States, mostra Silvio Berlusconi nella cover del suo telefono e alcuni utenti non gradiscono: “Rispetto per le persone che non ci sono più. Si chiama educazione”, e ancora: “Caro Fedez perché non hai messo la cover con moglie e il pandoro?”. Poi: “Però se ti toccano i figli piangi ..ti ricordo che era papà anche lui. Pagliaccio. Sei e sarai sempre un poverino di testa”.

Qualcuno sostiene che dopo la crisi con Chiara Ferragni sia ritornato “il Fedez di una volta”, altri vedono in quelle foto uno spoiler su qualcosa di nuovo che l’artista starebbe per sfornare. In ogni caso, altri non la prendono bene: “Sei più bambino di prima”.