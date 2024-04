Dopo le notizie sulla crisi con Chiara Ferragni, l’orda degli hater contro Fedez ha trovato nuovo vigore. Il rapper e imprenditore, come ben sappiamo, non è solito lasciar correre le provocazioni che sui social arrivano da profili di dubbia autenticità. Per questo Federico Lucia ci mostra, nelle storie Instagram, alcune risposte date agli odiatori da tastiera che cercano di provocarlo su più argomenti.

Hater contro Fedez: cosa scrivono

A documentare l’ondata di odio – l’ennesima, che si consuma ogni giorno – è lo stesso Fedez. Nelle storie Instagram, infatti, il rapper e imprenditore digitale posta gli screenshot di alcuni commenti comparsi sui suoi profili. “Ti vedo proprio affeminato (sic!), secondo me non godi più con le donne”, scrive qualcuno. Qualcun altro la butta sulla politica:

“Il classico sinistroide con il portafoglio a destra. Sei un patetico! Ti sei portato i genitorsitty perché a casa a parte giocarci non sapevi fare altro? Cresci ragazzo, cresci”

Infine: “Ma qualcosa per l’ambiente no? Aspettiamo che facciano 56 gradi a gennaio?”. Come già detto, le risposte non si sono fatte attendere.

Le risposte agli odiatori seriali

A chi lo indica come “affeminato” supponendo di non trovare più piacere con le donne, Fedez risponde: “Mi piacciono i panda”, mentre all’hater che lo apostrofa come “sinistroide con il portafoglio a destra”, invece, risponde: “Ho solo il porta carte di credito. Vale come portafoglio?”. Infine, a chi lo invita a parlare di ambiente, dice: “Ho fatto la foto e sono andato a piedi”.