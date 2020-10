Fedez lascia i social ma per una buona causa. Il rapper di Rozzano ha rivelato i motivi della sua assenza, spiegando di essere impegnato in un progetto piuttosto ambizioso che riguarda il sostegno dei lavoratori dello spettacolo, ancora fermi a causa del recente DPCM che ha determinato una nuova stretta sugli spettacoli.

L’artista ha scritto:

“Perdonate la latitanza, sto lavorando come un pazzo insieme a un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico. Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po’. Spero si riesca a far qualcosa di bello e positivo per i lavoratori di questo Paese in tempi brevi. Anzi, brevissimi. Sono certo che riusciremo a fare qualcosa per portare, anche solo per un attimo, un po’ di positività. Ce n’è bisogno come l’ossigeno. Non può piovere per sempre. Un abbraccio a tutti, Federico”