Tutti coloro che avevano fatto il loro endorsement per il neopresidente degli Stati Uniti stanno festeggiano sui social la sua elezione: sono decine le manifestazioni di felicità delle star per Biden e Harris, dopo la conferma che il ticket democratico ha battuto il Presidente uscente Trump e il suo Vice Pence alle elezioni dello scorso 3 novembre.

Tra le tante star per Biden e Harris, Lady Gaga si era spesa nel finale della campagna elettorale esibendosi all’evento di chiusura del candidato democratico, con un comizio dai toni durissimi contro Donald Trump. E alla notizia che ormai Biden aveva ottenuto i 270 voti dei grandi elettori necessari alla vittoria, ha fatto una diretta Instagram in lacrime ringraziando gli elettori che hanno reso possibile questo cambio di rotta alla Casa Bianca.

Questo il suo primo commento all’esito delle elezioni che hanno incoronato Biden con una partecipazione mai vista prima nella storia degli Stati Uniti: “Joe Biden, Kamala Harris e il popolo americano, avete appena dato al mondo uno dei più grandi atti di gentilezza e coraggio che l’umanità abbia mai visto. Nient’altro che amore per il nostro nuovo Comandante in Capo e la prima VicePresidente donna eletta alla Casa Bianca“.

Come Lady Gaga, molte altre star per Biden e Harris hanno esultato sui social all’annuncio della vittoria. Ariana Grande si è detta commossa su Twitter, Beyoncé ha pubblicato due immagini del Presidente eletto e della sua Vice da giovanissimi, JLo ha ironicamente commentato con un video in cui balla scatenata su un palco, Miley Cyrus ha pubblicato un video sulle note della sua canzone Party in The USA con immagini festanti dei due neoeletti, Lizzo si è commossa e ha invocato un cambio di passo nella politica americana: “È ora di ritenere responsabili coloro che lo sono. È ora che ascoltino. Ed è il momento per un cambiamento effettivo nelle nostre politiche e prassi“.

Lana Del Rey, dopo aver zittito nei giorni scorsi una fan che la accusava di aver votato per Trump, si è accodata alla festa delle star per Briden e Harris pubblicando le sue congratulazioni alla neocoppia presidenziale e il video in cui la Harris comunica al telefono a Biden di aver vinto le elezioni. Congratulazioni sono arrivate anche da Cher, Barbra Streisand, Chance The Rapper, John Legend e sua moglie Chrissy Teigen, che si erano schierati apertamente per il ticket Biden-Harris in campagna elettorale. Katy Perry e Cyndy Lauper hanno gioito all’idea di Trump fuori dalla Casa Bianca.

Congratulations Joe and Kamala! pic.twitter.com/OCyFTfrEB7 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) November 7, 2020

Tra le iniziative delle star per Biden e Harris, quella di Madonna si è distinta per la pubblicazione di un inedito: la Regina del Pop, acerrima nemica di Donald Trump, ha utilizzato i social network per celebrare la sua sconfitta alle urne con una nuova versione demo del brano Burning Up: “La mia danza della vittoria. Sono in fiamme”, ha scritto la Ciccone.

Demi Lovato, che aveva rilasciato un brano fortemente politico alla vigilia delle elezioni, ha commentato entusiasta: “Il nostro 46° presidente, Joe Biden! Speravo di pubblicare questa foto perché sapevo che, in fondo, saresti stato il nostro prossimo presidente. Oggi festeggiamo i milioni di americani che hanno superato le barriere alle urne, mobilitato le loro comunità e votato in numero record. Questa è stata la NOSTRA elezione e VINCIAMO INSIEME. C’è ancora molto lavoro da fare, ma oggi festeggeremo insieme“.

Our 46th president, @joebiden!♥️🇺🇸🗳 I’ve been waiting to post this photo because I knew deep down you would be our next President. Today we celebrate the millions of Americans who overcame barriers to the ballot box, mobilized their communities & voted in record breaking numbers pic.twitter.com/3qob8SIxzr — Demi Lovato (@ddlovato) November 7, 2020

Shakira ha fatto sapere di aver celebrato “con i miei figli questa nuova fase di unità e guarigione che inizia ora con Biden come nuovo presidente eletto“. La popstar ha commentato così la sua elezione: “Il mondo è nelle mani di qualcuno civilizzato e compassionevole. Ora è il momento di ripulire l’ambiente, fornire un’istruzione di qualità e servizi sanitari per tutti. Dobbiamo tutti fare la nostra parte, ma le fondamenta sono poste. Ora ballo un po’ con i miei figli per festeggiare! “.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk — Shakira (@shakira) November 7, 2020

Tra le prime star per Biden e Harris a manifestare giubilo per l’elezione anche le attrici Jennifer Aniston, Kerry Washington (interprete di uno dei political drama di maggior successo di sempre, Scandal), Sarah Paulson, Alyssa Milano, Ellen Pompeo, Mark Ruffalo, Sacha Baron Cohen e molti altri. C’è anche chi, come Jennifer Lawrence, è scesa in strada urlando e ballando con una gioia irrefrenabile.

The people have spoken! Thank you to everyone who used your vote and your voice to make history. PRESIDENT Joe Biden and VICE PRESIDENT Kamala Harris pic.twitter.com/EdWQc5rpYD — kerry washington (@kerrywashington) November 7, 2020

Perfino Kim Kardashian, nonostante suo marito Kanye West fosse candidato alle elezioni (solo 60mila voti per lui), ha esultato per la vittoria dei democratici.

Lady Gaga è andata oltre le congratulazioni: visto che il team legale di Trump continua a sostenere di voler intraprendere azioni legali per denunciare presunti brogli negli scrutini, la Germanotta ha invitato il Presidente uscente a rassegnare le dimissioni favorendo una transizione pacifica perché è quello di cui un’America divisa e dilaniata dai conflitti interni ha più bisogno in questo momento. Difficilmente sarà ascoltata.