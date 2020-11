C’è un video in cui Kanye West vota per se stesso. Non arriva da un videoamatore improvvisato né da un fan che ha seguito il rapper ai seggi. Il filmato è stato registrato dal diretto interessato che ha colto l’occasione per celebrare il suo primo voto in assoluto per le presidenziali degli Stati Uniti.

Una mossa che ha fatto sorridere i fan e che arriva dopo la corsa alla Casa Bianca del rapper marito di Kim Kardashian, che ha investito circa 7 milioni di dollari per la sua campagna elettorale con un programma ad alto contenuto religioso e con la famiglia tra i punti fondamentali. La stessa moglie ha più volte palesato di non voler sostenere la sua candidatura, arrivando a sottolineare il disturbo bipolare del marito parlando, in alcune occasioni, di divorzio a seguito delle esternazioni di West sull’aborto.

Il video in cui Kanye West vota per se stesso è il punto di arrivo della sua esperienza elettorale. Nel foglio che viene inserito nello scanner vediamo il suo nome scritto a mano, ma non è tutto. Il rapper e imprenditore, riconosciuto il suo fallimento alla tornata elettorale, non si dà per vinto e pensa già al 2024. Lo fa con un semplice post in cui lo vediamo di lato, sorridente e con la cartina degli Stati Uniti sullo sfondo, il tutto sotto la scritta “Welp”.

Non si dà per vinto, insomma, e pur accettando una palese sconfitta rilancia la sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali. Il programma di Kanye West – che secondo i più era un non-programma – è sempre stato ritenuto sconclusionato e confuso. Il rapper per il momento ha preso lo 0,3%, un numero certamente esiguo rispetto ai due candidati principali Joe Biden (66,4%) e Donald Trump (30,08%).

Il video in cui vediamo che Kanye West vota per se stesso è una delle ultime cartucce della corsa del rapper alla Casa Bianca, almeno per quest’anno.