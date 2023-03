Nei migliori album di Lady Gaga c’è tutta la storia della rinascita del pop. Dal primo disco Stefani Joanne Angelina Germanotta – questo il suo nome di battesimo – ha restituito al pop, alla dance, al soul e tantissimi altri stili un’identità per troppi anni andata perduta, mettendo la sua voce straordinaria al servizio dell’arte come non si sentiva da tempo. In sette album, Lady Gaga ha conquistato il mondo mettendo d’accordo tonnellate di fan che oggi la venerano come una dea.

The Fame (2008)

Sì, The Fame è il disco di Poker Face, Paparazzi e LoveGame, un’esplosione pop e dance con la quale Lady Gaga diventa subito un’icona di stile vincendo il Grammy come miglior album elettro-dance, titolo stra-meritato dal momento che oggi il primo album è già un cult.

Born This Way (2011)

Dalla title-track al fortunatissimo singolo Judas, con questo disco Lady Gaga vede confermato il titolo di nuova regina del pop. I critici e i magazine più importanti del mondo premiano a pieni voti il secondo disco, impreziosito dalla straordinaria capacità vocale della popstar.

A Star Is Born Soundtrack (2018)

Pur non essendo un album in studio ufficiale, A Star Is Born Soundtrack merita una menzione speciale. Per lavorare a questo disco, Lady Gaga e Bradley Cooper hanno lavorato a quattro mani per scrivere e registrare i brani. Trainato dal singolo Shallow, l’album contiene la colonna sonora del film A Star Is Born che ha visto Lady Gaga recitare al fianco di Bradley Cooper, una grande prova come sodalizio artistico e personale. Con questo disco e questo film, la popstar conferma anche le sue doti di attrice.

Chromatica (2020)

Nel bel mezzo del lockdown, quando il mondo intero è costretto in casa per respingere la pandemia, Lady Gaga pubblica Chromatica e alleggerisce chiunque con la sua dance esplosiva. Degni di nota sono i duetti presenti nella tracklist: Sour Candy con le Blackpink, Sine From Above con Elton John e Rain On Me con Ariana Grande.

