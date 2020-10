In Commander In Chief di Demi Lovato c’è una forte anima rivoluzionaria. Non parliamo di tre minuti di combat folk, anche se probabilmente la cantautrice di Albuquerque sarebbe perfettamente in grado di esplorare anche gli orizzonti più underground. Ciò che rende il nuovo singolo un brano audace sono le parole, pungenti ma ammorbidite dalle atmosfere gospel che evidenziano tutti i concetti espressi.

Demi Lovato ha pubblicato il suo ultimo album, Tell Me You Love Me, nel 2017 e questo 2020 è l’anno del suo ritorno sulla scena. Dopo aver rotto il silenzio con Still Have Me, dedicata all’ex fidanzato Max Ehrich, la cantautrice mette in mostra le sue doti da attivista e accompagna l’annuncio del singolo con l’invito a votare rivolto a tutti i suoi follower. Un impegno, questo, condiviso da tante altre star della musica internazionale. Lo stesso Eddie Vedder dei Pearl Jam ha creato per la prima volta un account su Instagram per informare i follower sul voto per corrispondenza.

Gli attacchi a Trump presenti in Commander In Chief di Demi Lovato sono molteplici: c’è il riferimento al razzismo – una inevitabile dedica a George Floyd e a tutti gli afroamericani vittime della violenza della polizia – e ovviamente alla gestione della pandemia del Coronavirus. Forte è la frase che chiude il testo: “Come ci si sente ad essere ancora in grado di respirare?”.

Il racconto di denuncia di Demi Lovato si muove, dicevamo, su un tappeto gospel in cui i versi eversivi si diramano in due direzioni: l’indiscusso attacco a Donald Trump e la preghiera rivolta al popolo statunitense. Un risultato che colpisce nel suo insieme, perché si tratta di un momento appassionato e intenso.

Commander In Chief di Demi Lovato vanta la collaborazione di Finneas, fratello e produttore della popstar Billie Eilish, personalità che non abbassano la testa contro il governo degli Stati Uniti.

Were you ever taught when you were young

If you mess with things selfishly, they’re bound to come undone?

I’m not the only one

That’s been affected and resented every story you’ve spun

And I’m a lucky one

‘Cause they are people worse off that have suffered enough

Haven’t they suffered enough?

But you can’t get enough of

Shutting down systems for pеrsonal gain

Fighting fires with liars and praying for rain

Do you get off on pain?

We’rе not pawns in your game

Commander in chief, honestly

If I do the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in chief, how does it feel to still… be able to breathe?

We were taught when we were young

If we fight for what’s right, there won’t be justice for just some

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Loud and proud, best believe

We’ll still take a knee while you’re

Commander in chief, honestly

If I do the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in chief, how does it feel to still… be able to breathe?

Be able to breathe

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re

Commander in chief, honestly

If I do the things you do

I couldn’t sleep, seriously

Do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in chief, how does it feel to still… be able to breathe?

Able to breathe