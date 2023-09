Lo avevano spoilerato, poi è arrivato: Sweet Sounds Of Heaven dei Rolling Stones è la promessa del featuring con Lady Gaga e – perché no? – Jagger e soci hanno coinvolto anche Stevie Wonder. L’attesissimo nuovo album Hackney Diamonds si fa desiderare sempre di più, e dopo l’anticipazione con Angry e il suo rock’n’roll lipidico e borchiato, a questo giro gli Stones ci offrono un 6/8 carico di blues spirituale, una dimensione che reggono ancora benissimo.

Dopo queste due anticipazioni, l’aspettativa su Hackney Diamonds si fa ancora più alta. In primo luogo, Mick Jagger ha raccontato in che modo è nata la collaborazione con Lady Gaga

Sweet Sounds Of Heaven dei Rolling Stones è stata scritta da Mick Jagger e Keith Richards e prodotta da Andrew Wyatt, che in questo nuovo singolo ha suonato il basso. E Stevie Wonder? Nel secondo estratto da Hackney Diamonds la voce di Superstition ha picchiato su un piano rhodes e un moog.

Cosa aspettarsi dal nuovo album? Hackney Diamonds sarà fuori il 20 ottobre e sarà il primo disco di inediti dopo 13 anni, nonché la prima avventura discografica dopo la morte del caro Charlie Watts.

I fan hanno un po’ paura, ma – come rivelato da Rolling Stone – la band ha dimostrato ben più paura nell’ultimo anno, e ne ha avuto ben donde: pandemia, Charlie, stop ai concerti e tanto materiale da buttare fuori.

Lo scopriremo solo ascoltando, ma se prendiamo in considerazione i due singoli appena usciti possiamo dire che le premesse non sono così male.

I hear the sweet, sweet sounds of Heaven

Fallin’ down, fallin’ down to this earth

I hear the sweet, sweetest sounds of Heaven

Driftin’ down, driftin’ down to this earth

Bless the Father, bless the Son, hear the sound of the drums

As it echoes through the valley and it bursts, yeah

Let no woman or child go hungry tonight

Please protect us from the pain and the hurt, yeah

I smell the sweet

Sweet scents of Heaven

Tumblin’ down (Comin’ down)

Tumblin’ down to the earth (From the earth)

I hear the sweet sounds (Sweet sounds)

The sweet sounds of children (Ooh, the sweet sounds)

And they’re praisin’ (Praisin’)

The land of their birth (No)

No, I’m not, not goin’ to Hell

In some dusty motel

And I’m not, not goin’ down

In the dirt (Yes, yes, yes)

I’m gonna laugh (I’m gonna laugh)

I’m gonna cry (I’m gonna cry)

Eat the bread, drink the wine

‘Cause I’m finally, finally quenchin’

My thirst (Yeah)

You can’t have a light without a little shadow, yeah

Always need a target for your bow and arrow

I want to be drenched in the rain of your heavenly love, oh, yeah, c’mon

Let the music (Let the music) play loud (Play loud)

Let it burst (Let it burst) through the clouds (Through the clouds)

And we all feel the heat

Of the sun, yeah

Yeah, let us sing, let us shout (Let us shout)

Let us all stand up proud

Let the old still believe that they’re young, yeah

Sweet, sweet sound

Sounds so sweet (Oh, it’s so sweet)

Sounds so sweet (So sweet)

Heaven, Heaven

Down, falling down (Falling down)

To this earth

I heard the sweet sounds of Heaven

Play me something, Stevie

I smell the sweet, sweet scents

Of Heaven

Comin’ down (Comin’ down), comin’ down (Comin’ down)

To the earth (From the earth)

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah

Oh yeah, oh yeah, yeah, yes, c’mon

Ooh, c’mon, c’mon, yeah, yeah

Hear the gods laughing from above

Of Heaven

Fallin’ down, fallin’ down to this earth

Oh, oh, oh, oh

Let me lay down and sleep

Heaven, Heaven