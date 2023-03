Tra l’esibizione in jeans strappati e t-shirt sulle note di Hold My Hand e il gesto umano sul red carpet, Lady Gaga agli Oscar 2023 è stata la vera protagonista.

La popstar, infatti, si è fatta notare per un’esibizione memorabile e piena di vigore con il brano incluso nella colonna sonora di Top Gun Maverick, candidato per la categoria miglior canzone originale. Tuttavia, prima dell’esibizione Lady Gaga ha sfilato sul tradizionale carpet circondata da fan e fotografi. Ad un certo punto un fotografo è caduto e la popstar, anche se ormai gli dava le spalle, è tornata indietro per soccorrerlo.

La scena, considerato l’elevato numero dei presenti, è stata filmata e pubblicata sui social e le immagini sono diventate subito virali. Un gesto che ha premiato lady Germanotta per la generosità, dato che non ha ripreso la sua sfilata senza prima assicurarsi che l’uomo stesse bene.

In Italia un episodio simile era avvenuto durante il Festival di Sanremo 2022 nella serata in cui Cesare Cremonini si trovava sul palco dell’Ariston per esibirsi in un medley di canzoni dei Lùnapop. Improvvisamente un cameramen era stramazzato al suolo, con l’inquadratura che improvvisamente si era spostata verso il soffitto.

Cremonini lo aveva subito aiutato e addirittura, dopo l’esibizione, aveva raggiunto l’operatore per assicurarsi che stesse bene. Per il momento Lady Gaga non ha commentato l’episodio del fotografo, un gesto comunque ordinario ma che, quando riguarda un vip, ottiene una certa risonanza per sottolineare che dietro i costumi della star internazionale si trova comunque un essere umano.

E il gesto di Lady Gaga agli Oscar 2023, del resto, è stato riportato dai quotidiani e dai tabloid internazionali specialmente grazie alle immagini divenute velocemente virali sui social.

